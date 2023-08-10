Культурний фронт: у Тернополі нагородили кращих читців поезії Шевченка (ФОТО)

«Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, – військовослужбовця Романа Бесераба перебиває звук вибух, але його голос стає ще дзвінкішим: – Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами…»

Шевченкова «Катерина» під гуркіт бою… Чи є відважніша нація в світі за українців..? Романові – 34 роки. Він першим зареєструвався на участь у IV Міжнародному конкурсі декламаторів поезій Т. Шевченка від ВО «Свобода», що стартував 15 лютого.

«Це відео з передової зворушило нас до глибини душі, – зізнається організаторка й координаторка конкурсу Олеся Кривопиша. – У кількох хвилинах – уся сила, мужність і незламність українського народу, глибока шана й безмежна любов до Кобзаря, тверда віра у перемогу!»

Саме захисникам, які тримають над Україною небо, й присвятили цьогорічний конкурс. Участь у ньому взяли шевченколюби з 24 областей, а також – Італії, Великобританії, Китаю і Канади.

Загалом надійшло 880 заявок. Декламатори змагалися у 7 номінаціях: «Читці поезій Т.Шевченка»; «Шевченко – фортеця України»; «Музично-співана Шевченкіана»; «Присвяти Кобзарю»; «Шевченкове багатоголосся»; «Шевченко і світ»; «Серця голос».

Кожну відео-роботу прискіпливо оцінювало професійне журі, до якого, зокрема, увійшли лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка, народний артист України Петро Панчук; воїн, актор театру, кіно і дубляжу Дмитро Лінартович; українська акторка театру і кіно, режисерка Анна Топчій.

Тримають культурний фронт України

Тернопільщину на конкурсі яскраво представили 29 шевченколюбів. Із них 15 стали лауреатами різних ступенів, одна дівчинка здобула гран-прі.

«Наймолодшим з учасників – по сім років, найстаршій – 38. Попри свій вік вони надійно тримають культурний фронт України», – акцентує голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк.

Нагородження дипломантів й учасників Шевченкіади відбулося 6 серпня у приміщенні Тернопільської обласної ради. У залі ніде було і яблуку впасти. Підтримати шевченколюбів нагодилися батьки, дідусі з бабусями, наставники та рідня. Завітали й лауреати попередніх років – тернополяни Андрій Оленин і Юхим Сирота, чортківчани Микола й Галина Крок.

Стартувала імпреза зі славня й вшанування хвилиною мовчання пам’яті Героїв, які в різні часи віддали життя за Україну. Відтак розпочалося нагородження, в яке впліталися музичні дарунки від свободівки, голови ГО об’єднання українок Тернопілля «Яворина» Наталії Музичук, письменника й співака родом з Тернопільщини Ігоря Данилейка, просвітянина й поета-пісняра Івана Кушніра.

Гран-прі конкурсу здобула десятирічна Марія Петрів зі Соборного Байковецької громади Тернопільського району. Вона – наймолодша в історії конкурсу володарка цієї відзнаки.

Майстерно декламує твори Шевченка і її молодша сестричка: Анна стала лауреатом ІІІ ступеня.

Тернопіль – серце Кобзаря

Найбільше кобзарелюбів усе ж із Тернополя. Файне у конкурсі представили аж 18 учасників. Із них – дев’ятеро здобули дипломи лауреатів різних ступенів.

Третй рік поспіль участь у конкурсі беруть вихованці Тернопільської спеціалізованої школи №7 із поглибленим вивченням іноземних мов. За першість у декламуванні поезії Шевченка в 2023-му змагалися аж 13 учнів початкових класів.

Арина Шерстобітова та Надія Єфремова стали лауреатами ІІ ступеня, а Соломія Коваль й Ангеліна Капуш – ІІІ ступеня.

Почесне журі також високо оцінило талановитих декламаторів Злату Фік, Софію Довбенко, Софію Матковську, Антоніну Палац, Анастасію Кармелюк, Евеліну Чеканову, Єву Терех, Катерину Бідулу, Алісію Олексу.

Вчителі – Оксана Тарас, Богдана Волинець, Наталія Пилипчук, Людмила Діденко – пишаються своїми вихованцями. Любов і повагу до Кобзаревого слова, кажуть, виховують з першого класу. Щодня. Цитують Шевченка під час уроків, згадують на тематичних лінійках, організовують театралізовані дійства за його творами, малюють картини під враженням поетичних рядків, а ще – кладуть вірші на музику й наспівують.

Пишається здобутками своїх вихованців і художній керівник театральної студії «Мельпомена» Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Надія Шамрик. Глибиною й емоційністю прочитання Тарасових рядків і створенням образу вразили журі Павліна Шамрик і Софія Михальчук. Дівчатка стали лауреатами відповідно ІІ та ІІІ ступеня. Зворохобили душу присвяти у майстерному прочитанні Софії Довгалюк й Анастасії Більчук. Обоє декламаторів – лауреати відповідно ІІ і ІІІ ступеня.

За любов до шевченківського слова, високий професіоналізм й душу, вкладену у виховання дітей, грамотою обласної ради Олег Сиротюк нагородив Надію Шамрик.

Диплом ІІ ступеня чекатиме на Ярину Рибак. Дівчинка – учениця ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого». Наразі вона за межами Тернополя.

«Серця голос» із Чорткова

Другий рік у конкурсі номінація «Серця голос» для учасників з інклюзією. Лауреатом І ступеня в ній стала 38-річна Надія Анісенко. Чортківчанка вразила журі своїм талантом.

Окрім Надії участь у цій же номінації взяли чортківчани Анастасія Чуйко та Олександр Сувалко. Обоє – лауреати ІІ ступеня й приклад внутрішньої сили та неймовірної праці над собою.

Із Олександром Олег Сиротюк зустрівся 5 серпня у Чорткові. Дипломант не зміг приїхати в Тернопіль на нагородження, тому нагорода рушила до нього. Шевченколюба, котрий вражає своєю енергією та хистом, довго купав в оваціях актив Чортківської районної організації ВО «Свобода».

Третій рік поспіль бере участь у конкурсі Мар’яна Семчук. У 2023-му чортківчанка стала лауреатом ІІ ступеня у номінації «Музично-співана Шевченкіана».

«Ця дівчина вразила нас своїм талантом, працелюбністю та волею йти до перемоги», – підкреслює Олеся Кривопиша.

Грамотою обласної ради Олег Сиротюк відзначив педагога від Бога, викладача Чортківської мистецької школи ім. В. Мармуса Марину Ковальчук. Саме вона – наставниця дзвінкоголосих Мар’яни, Анастасія та Надії. Саме завдяки її високому професіоналізму й серцю, що віддає дітям, дівчата показали такі вагомі результати.

«Наші діти були дуже раді взяти участь у цьому конкурсі, – зазначила Марина Анатоліївна. – Для них – це можливість не тільки реалізувати себе, а й прославити рідну Чортківщину та ще сильніше повірити в себе».

З відзнаками – до Перемилова

На урочисте нагородження у Тернопіль не змогли приїхати й Діана Перейма та учасники драматичного гуртка «Країна мрій» Перемилівської гімназії, що в Хоростківській громаді на Чортківщині. 6 серпня у них вирував День села. Юні актори – родзинка програми. Тож, з відзнаками й дарунками до них рушили депутат Товстенської селищної ради від ВО «Свобода» Іван Прийдун і свободівці Степан Кирилишин та Вікторія Ратушняк.

Вітали шевченколюбів – Надію Мулярську, Анастасію Гуску, Уляну Борейко, Уляну Виваль, Вікторію Газдюк, Максима Галабіцького, Ліліну і Діану Переймів – під гучні оплески громади, щиро дякували керівниці гуртка Вірі Хиляк за популяризацію шевченківського слова й виховання майбутнього покоління.

Хистом до декламування зачарувала журі й учениця Заліщицької ЗОШ І-ІІІ супенів, що на Чортківщині, Катерина Міхні.

Шевченко і Тернопільщина

Географія конкурсу охопила й Кременеччину. Саме її колись відвідав Шевченко. Про подорож Тараса на Тернопільщину оповіла виконуюча обв’язки директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Оксана Лехіцька.

Затамувавши подих, присутні мандрували сторінками унікального арт-бука. Вони заінтригували їх, так само, як заінтригувало журі переосмисленням і відчуттям Тарасового слова ученицями Староолексинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетяною Романюк й Олександрою Бондар.

Приклад українськості

Завершальним акордом урочистої імпрези стало покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку й декламування поезії Кобзаря.

За підтримки свободівця, міського голови Тернополя Сергія Надала учасники й лауреати IV Міжнародного Конкурсу декламаторів поезії Т. Шевченка від ВО «Свобода» спільно з батьками й наставниками мали змогу покататися на теплоході й насолодитися водною прогулянкою тернопільським ставом.

На згадку про конкурс усі учасники отримали пам’ятні брендовані горнятка й «шоколадний Кобзар» від Олега Сиротюка, а також поглянули на Тернопіль із дзвіниці Катедрального собору.

«Ми пишаємося учасниками з Тернопільщини, – резюмувала Олеся Кривопиша й наголосила присутнім: – На вас рівняються шевченколюби й декламатори з інших областей. На вас – велика відповідальність. Ми вчимося у вас українськості!» «Дякую організаторам і учасникам конкурсу за відданість великому Кобзареві та популяризацію його пророчих слів, – наголосив Олег Сиротюк. – Дякую наставникам і батькам шевченколюбів за виховання справжніх патріотів своєї України. Патріотів, для яких Кобзар – дороговказ. Вони знають, яку високу ціну цілі покоління Героїв заплатили і сьогодні продовжують платити за право українців бути українцями, говорити українською, будувати українську Україну на своїй, українській, землі. Боротьба триває, перемога обов’язково буде, і наші юні шевченкознавців вже доклалися до її наближення своїм талантом, взявши участь у цьому конкурсі».

IV Міжнародний конкурс декламаторів поезій Т. Шевченка від ВО «Свобода» завершився й одразу ж почалася підготовка до ювілейного, V Міжнародного конкурсу. Долучайтеся!