Фермерам Тернопільщини наголосили про безпеку бджіл при використанні пестицидів для обробки полів

Попередження отруєння бджіл є спільним завданням влади, бджолярів та сільгоспвиробників на Тернопільщині.

В Головному управлінні Держпродспоживслужби провели нараду із представниками територіальних громад, пасічниками та власниками сільськогосподарських підприємств щодо безпеки бджіл при використанні пестицидів.

“Надзвичайно важливо проведення таких нарад до початку активного льоту бджіл та до старту весняної посівної кампанії і оброблення полів. Метою проведення даних заходів для Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області є забезпечення злагодженої взаємодії всіх учасників процесу, що дозволить запобігти випадкам отруєння та загибелі бджіл при застосуванні пестицидів” – зазначили у службі.

Відповідно до «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» профілактика отруєння бджіл базується на беззаперечному дотриманні вимог ст. 30 Закону України «Про бджільництво» від 02.02.2000 року №1492-ІІІ та суворому дотриманні регламентацій застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл речовин.

Сільгосппрацівникам звернули увагу на те, що відповідно до статті 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують хімічні засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до 10 км від оброблюваних площ, через засоби масової інформації. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Щоб запобігти отруєнню бджіл, необхідно використовувати малотоксичні для них препарати та правильно вибирати час і період обробки поля.

Керуючись вимогами чинного законодавства, сільгоспвиробники при обробці полів мають дотримуватися запобіжних заходів та враховувати такі фактори, як:

• швидкість руху повітря ;

• заборона обробки пестицидами садів, ягідників, полів в період цвітіння;

• обробки слід проводити у період відсутності активного льоту бджіл, краще у ранкові або вечірні години;

• використання препаратів, які мають резистентні (відлякуючі) властивості.

Пасічникам необхідно пам’ятати, що значну відповідальність за отруєння бджіл несуть й власники пасік. Відповідно до вимог Закону України «Про бджільництво» пасіки підлягають обов’язковій реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих держадміністраціях або сільських, селищних, міських радах.

Кочівля бджіл на медозбір і запилення здійснюється на підставі ветеринарно-санітарних правил, згідно з якими фізичні та юридичні особи повинні розміщувати пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування.

Розміщення пасік на ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою. З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку повинен видаватися ветеринарно-санітарний паспорт.

Після отримання повідомлення про майбутню хімічну обробку бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати виліт бджіл із вулика.

Органи місцевого самоврядування повинні переглянути, та за необхідності затвердити, склад постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл.

Також повинні здійснювати реєстрацію пасік, ведення журналу реєстрацій пасік, повідомляти пасічників про заплановане застосування засобів захисту рослин на адміністративній території.

Під час зустрічі спеціалісти Головного управління роздали листівки – «Безпека бджіл під час використання пестицидів у сільському господарстві» та «Вимоги дотримання техніки безпеки при виконанні робіт з пестицидами та агрохімікатами».