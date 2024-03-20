Демографічна криза: за народження першої дитини – майже 400 тисяч гривень

«На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Наше завдання – повернути ці сім’ї, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги», – зазначив у прямому ефірі телемарафону Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, щоб вирішити демографічну проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.

Він зазначив, що гроші для збільшення виплат за народження дитини планують залучати з-за кордону.

Відтак у Верховній Раді 11 березня 2024 року зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити розмір допомоги при народженні дитини з нинішніх 41 тис. грн до понад 384 тис. «Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Цей розмір не переглядався з 01.07.2014 року і до долара США ця сума зменшилася з того часу майже удвічі.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Допомогу при народженні:

– першої у сім’ї дитини пропонується надавати у розмірі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384 500 грн);

– на другу дитину – у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256 300 грн);

– на третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128 200 грн).

Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51 300 грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.

Відповідні витрати для збільшення державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини необхідно буде врахувати Кабінету Міністрів України при доопрацюванні проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та наступні роки.

Зауважимо, в Україні минулого року народилися 192 698 дітей, у 2022 році – більш як 195 тисяч дітей, що майже на третину менше, ніж у 2021 році. За даними The Wall Street Journal, рівень народжуваності в Україні ще до вторгнення росії у лютому 2022 року був найнижчим у Європі, українські демографи прогнозують, що цей показник стане найнижчим у світі.