Де в Тернополі не буде води 24 липня: адреси

У понеділок, 24 липня, у частині будинків мікрорайону «Новий світ» не буде води.
Причина – аварійно-ремонтні роботи. Про це інформують у Тернопільській міській раді.
Від 09.00 припинять водопостачання за адресами:
Споживачів, які мешкають у цих будинках, водоканалівці просять заздалегідь зробити необхідні запаси води.
Завершити роботи планують орієнтовно о 17.00.
Нагадаємо, тернополяни й гості міста в разі відсутності води можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою. Для зручності їх позначили на інтерактивній карті.
Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.
Читайте також: