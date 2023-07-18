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Де в Тернополі не буде води 24 липня: адреси

18.07.2023

Володимир Світлий

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Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

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У понеділок, 24 липня, у частині будинків мікрорайону «Новий світ» не буде води.

Причина – аварійно-ремонтні роботи. Про це інформують у Тернопільській міській раді.

Від 09.00 припинять водопостачання за адресами:

  • вул. Новий Світ, 91,
  • вул. Новий Світ, 93,
  • вул. Новий Світ, 97.

Споживачів, які мешкають у цих будинках, водоканалівці просять заздалегідь зробити необхідні запаси води.

Завершити роботи планують орієнтовно о 17.00.

Нагадаємо, тернополяни й гості міста в разі відсутності води можуть скористатися колонками-качалками та бюветами з питною водою. Для зручності їх позначили на інтерактивній карті.

Мапа також доступна у мобільному додатку «е-Тернопіль». Завантажити застосунок можна на операційній системі Android або на iOS.

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Теги: вода, водоканал, міська рада

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