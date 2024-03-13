Бвл Бахмута загинув кулеметник з Тернопільщини

Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину, під час мінометного ворожого обстрілу загинув Олег Двуліт.

Про важку втрату повідомили у Монастириській громаді.

“З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання службових обов’язків, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу 31 грудня 2023 року загинув сержант кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону військової частини А4667 ЗСУ Олег Павлович ДВУЛІТ, житель села Гончарівка Монастириської міської територіальної громади.

Без люблячого чоловіка залишилась дружина Марія, без батька – сини Іван та Володимир.

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!” – йдеться у повідомленні.