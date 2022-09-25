Його не можна не помітити. Антична колона, біля підніжжя якої – схилена в скорботі жіноча постать з лірою в опущеній руці…

Мармуровий надгробок від 1903-го височіє у Білій неподалік Тернополя на могилі батька Соломії Крушельницької о. Амвросія. Неперевершена оперна діва замовила його аж в Італії.

«Найлучшому мужови, найлучшому батькови. Честь єго розумови, єго серцю», – викарбувала зворушливе. Частинка її душі з того часу – тут!

«Цей пам’ятник у Білій – нагадування про те, наскільки важливо бути добрим батьком, ставити мрії своєї дитини вище власних, плекати її таланти, завжди чути її, підтримувати в усіх починаннях й до останнього подиху боронити її майбутнє, – зауважує у соцмережах депутат обласної ради, свободівець Олег Сиротюк і ділиться світлиною монумента. Натрапив на неї серед «Фото Старого Львова»: – Саме завдяки батьківській мудрості, любові й відсутності страху перед осудом людей, голос «Саломеї» підкорив світ, а не згас на кухні Зенона Гутковського».

В останній момент, зауважує в дописі свободівець, о. Амвросій прислухався до бажання доньки й скасував весілля. А відтак – позичив гроші й відправив Соломію вчитися до Львівської консерваторії.

«Він був для неї найближчою та найріднішою душею. Де б не була, пишалася, що його донька й українка, слала вісточку й низький уклін. А він завжди вірив у свою Люню, – додає. – Звістка про смерть батька стала для співачки великим ударом, від якого довго не могла оговтатися. Та чи й оговталася…»

Нагадаємо, Соломія Крушельницька народилась у 1872-му році в Білявинцях, що на Тернопільщині. Сім’я майбутньої оперної діви надихала багатьох українців того часу, а про шляхетний рід Крушельницьких знали всі.

Батько артистки Амвросій Крушельницький був священиком та громадським активістом. Спільно з дружиною Теодорою Марією він виховував 8 дітей, кожному з яких дав освіту.

Нащадок давнього шляхетного роду, о. Амвросій був високоосвіченою людиною, беззаперечним авторитетом для своїх дітей, їхнім першим вчителем і просвітителем. У перші роки свого душпастирського служіння часто переїздив з родиною з села в село: Білявинці, Петликівці, Тисів, Осівці, аж нарешті в 1878-му отримав парафію в Білій поблизу Тернополя. Тут організував читальню «Просвіти», хор, очолював духовне і культурне життя села.

Соломія Крушельницька з братом та трьома сестрами росла у досить творчій атмосфері, адже її дідусь Григорій Савчинський був зачинателем української байки на Галичині. Відтак змалку дівчинка вивчала фольклор, зокрема, українські пісні, які полюбляла наспівувати у дворі.

Світлини «Старого Львова».