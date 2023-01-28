З липня відновлять податкові перевірки та скасують пільги для бізнесу

Уряд схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу. Зокрема схвалено законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає скасування низки податкових пільг, запроваджених під час воєнного стану.

Зокрема, податкові пільги діятимуть “до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не довше ніж до 01 липня 2023 року”.

Скасування частини пільг – це одне із зобов’язань України перед МВФ, яке прописане в меморандумі щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду.

З 1 липня 2023 року пропонують скасувати:

-можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

-можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;

-зупинення проведення документальних перевірок;

– незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Окрім того, у разі прийняття законопроєкту Мінфіну без змін, повертаються штрафні санкції за порушення податкового законодавства. З переліком штрафних санкцій за порушення податкового законодавства можна ознайомитися за посиланням.