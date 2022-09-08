У червні цього року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Проте однією з головних вимог до нашої країни є ефективна боротьба з корупцією. Україна вже почала робити впевнені кроки на цьому шляху.

Під час Міжнародної конференції з питань відновлення України у місті Лугано Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав Генеральному секретарю Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасу Корманну заявку щодо набуття Україною членства в цій організації. Також був направлений запит України на приєднання до Робочої групи з питань хабарництва.

Якими є наступні кроки у подоланні корупції задля повноправного членства України в ЄС?

Із корупцією немає майбутнього

Корупція може сповільнити відбудову України, забрати дуже цінні кошти, підірвати довіру громадськості і зашкодити конкуренції. Тож для економічного зростання дуже важливо працювати над цим питанням, акцентував Генсек ОЕСР під час публічної дискусії «Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного», яка відбулася за інформаційної підтримки медіацентру «Україна».

Корманн наголосив на важливості зусиль щодо підвищення прозорості у бюджетній сфері та боротьбі з конфліктом інтересів у державному секторі.

У свою чергу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголосив, що треба ухвалити низку законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.

«Йдеться про виокремлення міжнародного хабарництва в окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати міжнародне співробітництво, особливо в частині екстрадиції, оскільки наразі ми повністю залежимо від Генерального прокурора, – сказав він. – Вже зараз ми повинні думати, як реформувати антикорупційну інфраструктуру і як посилювати відповідальність за корупційні прояви в період післявоєнної відбудови».

Перші результати

Прем’єр-міністр України зазначив, що ОЕСР багато років підтримувала нашу країну на шляху економічних перетворень і модернізації державних інституцій та управління.

«Разом ми досягли неймовірних результатів у різних сферах, таких як антикорупційна реформа, вдосконалення податкової системи, інвестиції, зелена економіка, підприємництво та конкурентна політика, корпоративне та державне управління, освіта, енергетика, децентралізація тощо. Час рухатися далі», — наголосив глава уряду під час онлайн-виступу в дискусії.

Денис Шмигаль сказав, що Україна вже розпочала підготовку плану післявоєнної відбудови та бачить ОЕСР важливим партнером у процесі відновлення, а приєднання до робочої групи організації – одним із заходів, які уряд України включає в цей план відновлення. Адже, за його словами, відбудова України має базуватися на надійних міжнародних стандартах і сприяти глобальному процвітанню.

Мета – довіра інвесторів

Україна вже працює над розвитком комфортного середовища для іноземних інвесторів та докладає зусиль для того, щоб довіра світу зростала, запевнив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час дискусії.

«Прозорість – основа довіри. І ми робимо все, щоб довіра до України зростала. Кожен українець бореться на своєму фронті: Збройні сили України, волонтери, медики, рятувальники, держслужбовці, вся українська нація. Але довіра – те, що весь час треба підживлювати. І ми працюємо над цим», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, післявоєнна Україна має стати привабливою для інвесторів. Країні важливі інвестиції, а інвестору важливо знати, що його законні права та інтереси захищені.

«Наші державні інституції повинні викликати довіру інвесторів. Нам важливо не просто відбудовувати Україну. Наша мета – побудувати успішну та комфортну країну з динамічною і розгалуженою економікою та найкращими світовими стандартами, удосконаленим законодавством», – зазначив керівник Офісу Президента України.

Наближення до стандартів ОЕСР

Генеральний секретар ОЕСР зазначив, що подання Україною на участь у робочій групі організації наближає країну до стандартів ОЕСР і є першим кроком до повної відповідності Конвенції ООН з боротьби з корупцією.

«Боротьба з корупцією та інші ключові питання є дуже важливими. Створений у Парижі новий офіс ОЕСР для підтримки України вже розпочав роботу над ними. Я думаю, що дуже швидко ми будемо надавати допомогу безпосередньо в Україні», – сказав Корманн.

Так, Рада ОЕСР 5 квітня цього року ухвалила рішення про створення регіонального офісу організації в Україні. Денис Шмигаль висловив сподівання, що офіс запрацює в Києві вже дуже скоро.

Матіас Корманн також нагадав, що ОЕСР активно співпрацює з Україною у сфері боротьби з корупцією з 2014 року, і зазначив, що до початку російської агресії Україна стала першопрохідцем у багатьох питаннях боротьби з корупцією. За словами Корманна, в останньому моніторинговому звіті ОЕСР, який вийшов у травні, відзначено значний поступ України у законодавчій та інших сферах. Водночас, констатував він, там було також зазначено, що, на жаль, українські антикорупційні інституції зазнають різних нападок.

Він запевнив, що ОЕСР буде продовжувати надавати допомогу Україні, захищати антикорупційні органи від нападок, працювати в сфері боротьби з хабарництвом і забезпечення доброчесності.