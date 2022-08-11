Кожен пенсіонер може обрати зручний для нього спосіб одержання пенсії — через банківську установу чи відділення поштового зв’язку.

На сьогодні пенсіонерам не треба стояти в чергах до кас чи очікувати листоношу вдома — пенсію можна отримувати через банк шляхом відкриття карткового рахунку. Для цього щорічно Пенсійний фонд України визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій та вибирає для співпраці надійні банки з хорошими фінансовими показниками.

За умовами Пенсійного фонду України відкриття та обслуговування пенсійного рахунку в банку є безкоштовним, а власне пенсію банк зараховує на рахунок пенсіонера протягом одного операційного дня після перерахування її Пенсійним фондом.

Обираючи банк в якому ви плануєте отримувати пенсію, враховуйте відстань від відділення до вашого постійного місця проживання та наявність банкоматів, а також наявність банків-партнерів, у банкоматах яких теж можна безкоштовно знімати готівку з картки.

Основними перевагами отримання пенсій через банківські установи є:

відсутність черг;

можливість отримання пенсій в будь-який зручний для громадян час (24 години на добу, 7 днів на тиждень через мережу банкоматів);

зняття з поточного рахунку як усієї зарахованої суми, так і її частини, а на залишок коштів банк нараховуватиме відсотки у порядку й розмірах, зазначених у договорі;

можливість розраховуватися пластиковою карткою за товари та послуги, здійснювати оплату комунальних послуг тощо;

банківські установи надають велику кількість послуг, серед яких і СМС-інформування. У разі надходження коштів на картковий рахунок банк повідомляє пенсіонера СМС-повідомленням на його особистий мобільний номер телефону;

можливість дати банку розпорядження регулярно робити платежі з пенсійного рахунку, оплачуючи комунальні та інші послуги, а також здійснювати регулярні перекази на будь-який інший рахунок;

можливість оформлення доручення на отримання коштів.

Для оформлення пластикової картки в банку, який уповноважений Пенсійним фондом України виплачувати пенсію та соціальну допомогу клієнтам через рахунки, відкриті в цьому банку, необхідно подати наступні документи:

оригінал паспорта,

довідку про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.

Після чого подати заяву до органу Пенсійного фонду України, в якому зареєстрований пенсіонер, з інформацією про реквізити карткового рахунку для подальшого перерахування пенсійних виплат.

За бажанням, пенсіонер може перейти на обслуговування в інший банк, який для нього є більш зручним. Для цього необхідно звернутися до відділення банку, в якому була оформлена пластикова карта, і письмово повідомити банк про закриття карткового рахунку та відкрити картковий рахунок у іншому банку.

Уряд ухвалив постанову №588 від 13 травня 2022 року «Деякі питання здійснення виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ протягом дії воєнного стану» щодо банківських установ, які мають право на виплату пенсій під час воєнного стану. Уповноваженими нині є 46 банків.

Головне управління Пенсійного фонду в Тернопільській області співпрацює із 20 банками, які здійснюють свою діяльність не території області:

ПАТ КБ «ПриватБанк»,

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

ПАТ «Укргазбанк»,

ПАТ «Альфа-Банк»,

ПАТ «УкрСиббанк»,

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»,

ПАТ «Перший український Міжнародний банк»,

ПАТ «Акцент Банк»,

ПАТ «Кредобанк»,

ПАТ «Ідея Банк»,

ПАТ АКБ «Банк Львів»,

АТ «ОТП Банк»,

ПАТ «АК «РАДАБАНК»,

АТ «ТАСкомбанк»,

ПАТ «Креді-Агріколь Банк»,

ПАТ «Юнекс»,

ПАТ «Південний»,

ПАТ КБ «Правекс-банк»,

ПАТ «КБ «Акорд Банк».

ВАТ «Державний ощадний банк»,

Станом на 01 липня 2022 року більше 161 тис. пенсіонерів Тернопільщини отримують пенсії через банківські установи.