Відповідно до ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з 1 липня збільшиться прожитковий мінімум. Він складе 2508 гривень на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник), а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 2201 гривня; дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні; працездатних осіб – 2600 гривень; осіб, які втратили працездатність, – 2027 гривень.

Разом з прожитковим мінімумом з липня зростуть:

сума оплати праці, яку індексують – оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму , встановленого для працездатних осіб, який складе 2600 грн ;

, встановленого для працездатних осіб, який складе ; мінімальний розмір пенсії за віком – пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшиться до 2027 грн ;

– пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшиться до ; максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і становив би 10400 грн. Однак, відповідно до п. 3-3 Прикінцевих положень Закону № 1533-ІІІ, максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року, тобто 9750 грн.

Мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1100,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1372,00 грн. (50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років – 2201 грн., а від 6 до 18 років – 2744 грн.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.

Плата за видачу ліцензії – стягується разова плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому з 1 липня вона складе 2600 грн.

Розмір мінімальної зарплати не зміниться і, як і раніше, складатиме 6500 грн.