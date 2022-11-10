Завтра, 11 листопада, у Тернопільській області проводитимуть планові відключення електроенергії з 15:00 – 20:00 год, повідомили в “Укренерго”.

Відключення споживачів електроенергії здійснюватиметься відповідно до графіку погодинних вимкнень (ГПВ), оприлюдненого “Тернопільобленерго” напередодні.

Його розробили з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватимуть виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Графік погодинних вимкнень споживачів (ГПВ) у Тернопільській області:

ГПВ з додатком (31.10.2022) – завантажити.