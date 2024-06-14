Тернопільщина офіційно увійшла у мережу регіонів Тримор’я, – Володимир Болєщук

Тернопільщина офіційно стала новим учасником мережі регіонів Тримор’я. Угоду про співпрацю підписав перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук під час Конгресу органів місцевого самоврядування Тримор’я, що відбувся під патронатом Президента Польщі Анджея Дуди. Крім Тернопільщини, до складу Мережі прийняли Волинську та Рівненську області.

Ініціатива трьох морів або Тримор’я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 13 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

Під час панельних дискусій учасники Конгресу обговорили питання економічної безпеки та післявоєнної відбудови України. Зокрема, у своєму Володимир Болєщук наголосив на трьох важливих аспектах.

Перше – надання якісних реабілітаційних послуг учасникам бойових дій та створення умов до безбар‘єрного доступу для одержувачів адміністративних, медичних, освітніх та інших важливих послуг.

«Історично склалося, що більшість реабілітаційних центрів знаходяться в обласній власності. Тому зараз всі наші зусилля спрямовані на покращення матеріально-технічних умов та якості надання послуг у цих закладах»,- зазначив Володимир Болєщук.

Друге, на чому наголосив перший заступник голови облради – це на налагодженні реальної, а не декларативної співпраці з органами місцевого самоврядування країн Європейського Союзу.

«Ми хочемо, щоб кожна наша громада мала партнера в Європі. Партнера з допомогою якого може спільно реалізовувати євроінтеграційні проекти, партнера через якого може отримати доступ до грантових коштів Європейської Унії. Для нас це дуже важливо вчитися і отримувати спільну підтримку. У час війни – підтримка країн Євросоюзу – додатковий імпульс для кожного з нас у нашій боротьбі з ворогом»,- сказав Володимир Болєщук.

І третє – це сприяння економічного розвитку громад Тернопільщини.