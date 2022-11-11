Засідання обласного літоб’єднання, яке відбулося в останню неділю жовтня, було багатим на нагороди.

Грамоти від Тернопільської обласної організації НСПУ з рук Валентини Семеняк отримали: Володимир Дячун, Раїса Обшарська, Любов Печінка (творчий псевдонім Патара Бачіа).

Очільник літоб’єднання Зіновій Кіпибіда вручив ювілейні грамоти Ользі Новоставській, Юрію Заяцю, Віктору Насипаному.

Олександра Кара проінформувала про Всеукраїнський літературний конкурс ім. Леся Мартовича, що проходив у Львові в палаці мистецтв. З учасників із Тернопільщини дипломантами цього конкурсу стали: Валентина Семеняк, Галина Шулим (у двох номінаціях), Олександра Кара, Патара Бачіа. Найвищу нагороду, грамоту від Львівської РДА отримала Ніна Фіалко. Дипломи аж у трьох номінаціях здобула Ірина Мацко. Організаторка цього конкурсу Галина Фесюк презентує українську літературу за кордоном, тож твори наших авторів зараз подорожують Європою.

У своєму традиційному вступному слові наш голова Зіновій Кіпибіда проінформував про літературні події місяця, що відходить. Серед інших – це Година пам’яті Петра Тимочка у залі Спілки, Вечір пам’яті Олександра Смика в філармонії. Традиційно подякував журналістам, що висвітлюють діяльність Спілки та літоб’єднання. Також зробив коротенький огляд новенької збірки «Священна весна», а також анонс її презентації автором Ярославом Дзісяком на наступному засіданні.

Т. в. о. голови ТОО НСПУ Валентина Семеняк викликала цілу дискусію, торкнувшись теми якості творів, як поетичних, так і прозових, про чистоту мови, про позитивну роль конструктивної критики. Також висунула на обдумування та надання пропозицій ідею заснування при літоб’єднанні поетичних майстерень. Доповідачку у всьому повністю підтримала відома тернопільська критикиня Тетяна Дігай. Можливо, вже на наступному засіданні будуть зроблені спроби аналізу творів присутніх на ньому авторів.

Володимир Дячун представив свою книгу «Пил лип» – переклади творів Мілоша Беджицького з польської мови. 10 листопада в міській бібліотеці відбудеться її презентація.

Євген Зозуляк, український письменник та журналіст, член НСПУ сьогодні презентував нам свої нові вірші на воєнну тематику.

Також він поділився спогадами про різні віхи життя НСПУ ще в епоху радянщини і після здобуття Україною незалежності. Окремим яскравим епізодом виділив поїздку на Луганщину, де побував на відкриття у місті Луганську пам’ятника Тарасу Шевченку (на місці, де до того стояв Сталін).

Валентина Судома презентувала збірку віршів «Білий танець осені». У неї увійшли поетичні твори патріотичної, філософської і пейзажної лірики, які були написані ще до війни. Назву своєї книжки авторка пояснила теж яскраво ї лірично: «Осінь підступно заходить в життя людини танцем горностая, аби відволікти увагу і захопити свою жертву зненацька».

Професор Олег Смоляк анонсував на кінець листопада урочистий вечір з нагоди 300-річчя українського філософа, поета, педагога Григорія Сковороди.

Нікого не залишив байдужим поетичний дебют Надії Затильної. Присутні позитивно сприйняли її твори, а наше літоб’єднання поповнилося новою членкинею.

Раїса Обшарська розповіла про конкурс польської літератури про війну «Посестри», у якому вона увійшла в призову десятку. Також ми зачаровано слухали її яскравий вірш про величну золоту красу осені. Любить поетеса й експромти, що довела нам своїм спонтанно написаним віршем про кота.

Марія Гуменюк, Галина Навроцька та Наталія Волотовська зачепили тему біженців. Кожна з них із вдячністю відгукнулася про братній польський народ, який надає Україні велику допомогу, як військову, так і гумнітарну.

У «неофіційній» частині присутні традиційно читали власні твори. Зокрема, вірші на воєнну тематику читали: Патара Бачіа, Ольга Новоставська, Галина Навроцька, Наталія Волотовська, Володимир Присяжний та автор цих рядків. Ніжністю своєї лірики поділилися Тетяна Дігай і Надія Тарасюк. Режисер і поет Борис Салабчук, як завжди, артистично підкоряв жіночі серця своєю лірикою, щедро приправленою гумором та тонкою іронією. Валентина Семеняк прочитала вірш Володимира Самійленка 1886 р. «Горе поета». Олег Смоляк ділився власними ліричними роздумами про сенс життя. Василь Глемба сьогодні був у двох іпостасях: тонким ліриком і гумористом. Володимир Бойко, не шкодуючи сарказму, поливав сатирою «руснявих» ординців. Богдан Вилущак дарував нам щедру порцію своїх сентенцій.

А крапку, точніше – дві, сьогодні поставили два гумористи-ювіляри Юрій Заяць і Віктор Насипаний, які обмінялися жартівливими римованими присвятами один одному.

Фото: Валентина СЕМЕНЯК