У Настасові відзначили річницю освячення храму

120 років тому у Настасові, нині Великоберезовицької громади, освятили парафіяльний храм УГКЦ Вознесіння Господнього. З нагоди цієї ювілейної дати 2 червня, у празник Вознесіння Господнього, прибув архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, який спільно із настоятелем храму о. Романом Габрилеєм здійснив чин освячення водосвятної каплиці, спорудженої завдяки місцевим меценатам з «Агропродсервісу» та вихідцям з села.

Після Богослужіння кир Василій освятив воду у новозбудованій каплиці, привітав присутніх із празником та вручив подячні грамоти жертводавцям.

Учасники спільноти «Діти Божі» подарували невеличкий концерт.

Також на храмовий празник на реконструйованій площі в центрі села запрацював фонтан.

На Бучаччині заклали «Сад Перемоги»

За сприяння Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви та Бучацької єпархії УГКЦ в рамках Всеукраїнської безтермінової акції «Посади дерево миру», 4 червня відбулося закладення «Саду Перемоги» на території Бучацького єпархіального реколекційного будинку Святого Миколая у с. Бобрівники. Захід благословив преосвященний владика Дмитро Григорак, ЧСВВ – єпарх Бучацький.

До акції долучились як місцеві жителі, так і вимушені переселенці, які знайшли тут для себе безпечний прихисток. Розпочалася зустріч зі спільного молебню в часі війни, помолився з присутніми о. Арсен Панчак – духівник реколекційного будинку Святого Миколая.

Керівник Бюро з питань екології УГКЦ проф. д-р Володимир Шеремета висловив сподівання, що ці дерева будуть символом нашої перемоги та миру в Україні.

Храмове свято та освячення престолу

3 червня, коли Православна церква вшановувала пам’ять царя Костянтина та його матері, блаженної цариці Єлени, кафедральний собор єпархії відзначив храмове свято.

Цього святкового дня Божественну Літургію у каплиці собору звершили архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор і єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло.

Архієреям співслужили ключар кафедрального собору протоієрей Володимир Зубілевич, секретар Тернопільської єпархії протоієрей Олексій Головацький, намісник Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря архімандрит Макарій, благочинні і духовенство Тернопільської та сусідніх єпархій.

На запричасному проповідував протоієрей Олег Гах.

Після Літургії архієреї разом із духовенством звершили молебень за успішне завершення будівництва собору Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени.

5 червня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор очолив Божественну Літургію у церкві Пресвятої Тройці у с. Помірці, що на Бучаччині. Дерев’яний храм спорудили у 1898 р., про що йдеться на пам’ятній таблиці над дверима святині.

Владика Нестор освятив престол і нагородив благословенними грамотами жертводавців храму.

До ПЦУ перейшла ще одна громада на Шумщині

До речі, ще одна громада на тернопільській Волині перейшла у лоно Православної церкви України. Парафія Святої Трійці с. Кудлаївка Кременецького району влилася у склад ПЦУ. Вона поповнила Шумське благочиння. Опікуватися новою парафією владика Нестор благословив священника Михайла Левенця.