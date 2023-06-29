Яка основна причина кампанії із дискредитації голови Тернопільської облради Михайла Головка? – заява ВО «Свобода»

Заява прес-служби ВО «Свобода» щодо розгляду кримінальної справи проти голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

«Перше судове засідання Вищого антикорупційного суду України показало, що детективи НАБУ припустились фатальної помилки під час розслідування і свідомо створювали умови для поспішного висунення звинувачень Михайлові Головку. У справі немає жодного доказу, який підтвердив би, що голова облради вимагав хабаря від підприємця або створював йому перешкоди в роботі», – наголосили у ВО «Свобода».

Також у заяві ідеться, що зафіксовано низку фактів, які свідчать про те, що підприємець нав’язливо пропонував Головку кошти для гуманітарної допомоги.

«Прикриваючись цим мотивом, намагався спровокувати його до вчинення злочину. Задля цього підприємець наполегливо добивався багаторазових зустрічей із Головком та системно затягував його у комунікацію з чиновниками, зокрема з тими, яким висунуто підозру у вимаганні неправомірної вигоди», – йдеться у заяві.

Окрім цього ВО «Свобода» зазначає про свою абсолютну нетерпимість до корупції і розраховує на об‘єктивне розслідування справи.

«Наявні факти свідчать про те, що сьогоднішні події – це ніщо інше, як цілеспрямована кампанія із дискредитації Михайла Головка, що стала наслідком його боротьби із московським патріархатом та спроб повернути Почаївську лавру у володіння Тернопільської громади. Сподіваємося, що правоохоронні органи та Вищий антикорупційний суд будуть справді незалежними в розгляді цієї справи», – заявили у ВО «Свобода».

Також партія зазначила, що найближчими днями Михайло Головко внесе ясність у цій справі перед суспільством на прес-конференції.