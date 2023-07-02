Введення довоєнних податків з 1 липня: як зміниться ціна бензину

Згідно з постановою Кабінету міністрів, з 1 липня 2023 року в Україні акциз на бензин та дизельне паливо, а також ПДВ на пальне піднімуть до довоєнного рівня. Сьогодні ми розповімо про те, як на це відреагують українські АЗС.

У березні 2022 року, після того, як 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, Кабмін ухвалив рішення скасувати акцизи на всі види автомобільного палива, а також з 20% до 7% знизити ПДВ на пальне. Це зробили для того, щоб стабілізувати ціни та не допустити дефіциту палива.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев згодом, уже у 2023 році, назвав таке рішення уряду помилковим.

За його словами, скасування акцизів та зниження ПДВ принципово не вплинуло на ціни, а призвело лише до того, що деякі оператори паливного ринку отримали додатковий необґрунтований прибуток.

Як би там не було з необґрунтованим прибутком, але ціни на бензин та ДП стабілізувалися, а у червні 2022 року припинився дефіцит палива. Очікувалося, що такі пільги діятимуть до кінця війни із російськими окупантами. Але вже у вересні 2022 року Кабмін повернув акцизи на бензин та дизель, хоч і не в повному обсязі.

Тепер, з 1 липня 2023 року, довоєнні акцизи повернутися в повному обсязі. І повернеться довоєнний ПДВ на пальне у вигляді 20%.

Директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн вважає, що запровадження довоєнних податків призведе до збільшення вартості бензину приблизно на 10 гривень за літр, дизельного палива – на 8 гривень за літр, а автогазу – на 3 гривні за літр.

У свою чергу директор спеціальних проектів НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев прогнозує, що через запровадження довоєнних податків бензин подорожчає приблизно на 12 гривень за літр, ДП – на 10 гривень за літр, а автогаз – на 5 грн за літр.

У будь-якому разі зростання цін на українських АЗС не уникнути. Питання в тому, наскільки конкретно підвищаться ціни. Це покажуть найближчі 2-3 тижні.

Тим часом, з 19 червня 2023 року в Україні почалося зростання цін на оптовому паливному ринку. З 19 червня до 29 червня оптові ціни на бензин збільшилися на 3,5 грн за літр, а на дизельне паливо – на 3,0 грн за літр. Головна причина – очікування на введення довоєнних податків на паливо.