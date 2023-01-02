Все, що вам потрібно знати про TOEFL, і навіть трохи більше

Знання англійської мови відкриває багато дверей. Але ще більше переваг чекає на того, хто готовий підтвердити свої вміння та навички на іспиті, визнаному у всьому світі.
Для цього існує TOEFL, здатний дати перепустку у величезний світ можливостей.
Під абревіатурою приховано повну назву одного з найвідоміших іспитів — The Test of English as a Foreign Language. Тест розроблений для оцінки знань американської версії англійської мови на академічному рівні у тих кандидатів, для яких вона не є рідною.
Власник прав і організатор — компанія ETS з США. Спеціалісти цієї організації відповідають за складання завдань, перевірку відповідей, видання сертифіката. Також вони стягують плату за екзамен.
Іспит TOEFL приймається в більшій кількості вищих навчальних закладів, ніж будь-який інший англомовний тест. Його визнають 100 найкращих університетів світу, та майже всі ВНЗ у Канаді, Великобританії, США та Австралії.
Сертифікат тесту важливий не тільки для охочих здобути освіту за кордоном. Він може знадобитися під час працевлаштування в іноземну компанію. Іноді результати тесту необхідно надати держустановам або ліцензуючим органам, а міграційні служби можуть використовувати їх для оцінки рівня володіння мовою претендентів на тимчасове проживання.
Паперова версія (PBT) доступна в тест-центрах, де немає змоги залучати більш сучасні технології. Сьогодні вона залишається актуальною лише в декількох країнах, адже більшої популярності набуває інтернет-версія (iBT). Всі етапи тесту проходять з допомогою комп’ютера у сертифікованому тест-центрі. Ще один досить популярний вид іспиту — iBT Home Edition. Це все те ж тестування за комп’ютером, але в домашніх умовах і під онлайн-наглядом перевіряючої особи.
Структура іспиту побудована таким чином, щоб оцінити весь комплекс знань і навичок:
Іспит оцінюється в балах, за кожну секцію ви можете отримати від 0 до 30 балів. Таким чином максимальна оцінка — 120. Як правило, для перевірки необхідно 6 днів. Результати з’являться в особистому кабінеті на сайті, де можна також отримати електронну версію сертифіката. Протягом 8-16 днів надсилається паперовий сертифікат.
Іспит включає досить складні завдання на академічні теми, тому для успішного проходження варто мати хоча б середній рівень англійської, а також завчасно ознайомитись зі структурою тесту, основними вимогами, правилами проведення.
Необхідно пройти процедуру реєстрації на офіційному сайті ets.org. Вкажіть ваші дані та створіть акаунт. Далі у вас з’явиться можливість обрати потрібну вам версію тесту, зручну дату та тест-центр, а також внести оплату за складання іспиту.
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