Кінець червня – початок періоду цвітіння борщівника Сосновського. Рослина небезпечна тим, що її сік, потрапляючи на шкіру, зумовлює опіки й дерматити, особливо під дією сонячних променів.
Багато отруйних рослин виявили на території національного парку «Дністровський каньйон». Тож наразі тут проводять заходи зі знищення борщівника Сосновського. Про це повідомили
на сторінці національного парку у фейсбуці.
Як повідомляють
в Держпродспоживслужбі України, борщівник Сосновського («ведмежа лапа», «помста Сталіна», «окупант») – багаторічна рослина родини зонтичних із 2-5-річним циклом розвитку. Оскільки довжина листків борщівника часто сягає 2 м, інколи буває до 3,5 м, відповідно, з’явилася народна назва «гераклова трава». З центральної бруньки на 3-5 році життя, рідше – на 2-3 утворюється квітковий пагін. Після плодоношення рослина повністю відмирає.
Борщівник – отруйний і небезпечний! Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, що під дією ультрафіолетового (зокрема, сонячного) випромінювання надають йому токсичних властивостей. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків 1-3 ступенів. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань.
Найбільша кількість постраждалих фіксується саме у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт шкірних покривів людини із отруйною рослиною. Часто потерпілі не розуміють, що одержали саме опік. До лікаря звертаються лише згодом, тому що на ранніх стадіях опік не завдає серйозного клопоту. У переважній більшості страждають відпочиваючі, рибалки та косарі. Клінічні ознаки проявляються лише згодом, через кілька годин чи навіть діб. Ознаками ураження шкірного епітелію борщівником є почервоніння, локальний набряк, пекучий біль; у важких випадках – пухирі з прозорою рідиною. Площа опіків може сягати 15-40% тіла. Загалом лікування триває 5-10 днів, але якщо люди зволікають і не звертаються вчасно за медичною допомогою, то розтягується до трьох тижнів. Іноді проводяться навіть оперативні втручання.
Фото національного парку «Дністровський каньйон»