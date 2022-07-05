Кінець червня – початок періоду цвітіння борщівника Сосновського. Рослина небезпечна тим, що її сік, потрапляючи на шкіру, зумовлює опіки й дерматити, особливо під дією сонячних променів.

Як повідомляють в Держпродспоживслужбі України, борщівник Сосновського («ведмежа лапа», «помста Сталіна», «окупант») – багаторічна рослина родини зонтичних із 2-5-річним циклом розвитку. Оскільки довжина листків борщівника часто сягає 2 м, інколи буває до 3,5 м, відповідно, з’явилася народна назва «гераклова трава». З центральної бруньки на 3-5 році життя, рідше – на 2-3 утворюється квітковий пагін. Після плодоношення рослина повністю відмирає.

Борщівник – отруйний і небезпечний! Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, що під дією ультрафіолетового (зокрема, сонячного) випромінювання надають йому токсичних властивостей. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків 1-3 ступенів. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань.

Найбільша кількість постраждалих фіксується саме у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт шкірних покривів людини із отруйною рослиною. Часто потерпілі не розуміють, що одержали саме опік. До лікаря звертаються лише згодом, тому що на ранніх стадіях опік не завдає серйозного клопоту. У переважній більшості страждають відпочиваючі, рибалки та косарі. Клінічні ознаки проявляються лише згодом, через кілька годин чи навіть діб. Ознаками ураження шкірного епітелію борщівником є почервоніння, локальний набряк, пекучий біль; у важких випадках – пухирі з прозорою рідиною. Площа опіків може сягати 15-40% тіла. Загалом лікування триває 5-10 днів, але якщо люди зволікають і не звертаються вчасно за медичною допомогою, то розтягується до трьох тижнів. Іноді проводяться навіть оперативні втручання.

Фото національного парку «Дністровський каньйон»