Василина НОВОСАД: «Нашими ношами забезпечена вся лінія фронту»

Українським жінкам не потрібно ні в палаючий будинок заходити, ні коней зупиняти. Їм ніколи, та й немає потреби займатися такими дурницями. Вродливі, доброзичливі, працьовиті, найкращі матері і дружини – ось так можна охарактеризувати українських берегинь. А з початком війни вони ще й стали надійним тилом для війська, освоївши новий фах – волонтерство.
Нещодавно доля звела мене з дивовижною жінкою. Матір трьох дітей, дружина, сімейна лікарка, знана волонтерка, ношами якої забезпечена вся лінія фронту. Отож, знайомтеся, тернополянка Василина Новосад.
Василина до волонтерської діяльності завжди ставилася з великою повагою.
«Волонтери були для мене людьми з великим серцем. Адже ці люди віддають свій вільний час, свої думки, бажання, часто вкладають особисті кошти, допомагають іншим», – зауважила жінка.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, клятий ворог ступив на українську землю, Василина була вагітна третьою дитиною.
«Це був страх і розпач. Але зрештою взяла себе в руки і прийняла рішення, коли немовля хоч трішечки підросте, я допомагатиму військовим. Волонтерською діяльністю зайнялася через рік. Дитині на той час було пів року.
Я офіційно зареєстрована в єдиному реєстрі волонтерів України. Працюю самостійно, розраховую лише на власні сили. За фахом я лікар, у мене є дуже багато знайомих на передовій. Періодично цікавилася, чого вони найбільше потребують. Знайомий бойовий медик видав повний список необхідного. Це були доволі дороговартісні медикаменти. Частину намагалася закуповувати сама, коли ж зрозуміла, що йдеться про великі суми, почала оголошувати збори у соцмережах», – продовжила розповідь волонтерка.
Одним із запитів був – ноші для евакуації поранених. Жінка їх знайшла, замовила, вони були доволі дорогі. Зрештою вирішила, що можна спробувати робити їх самотужки.
«Так організувала масштабну кампанію з пошиття нош. Моє завдання було – знайти якісний міцний матеріал і організувати роботу. Дівчата шили вдома на волонтерських засадах. Згодом одна швейна фабрика погодилася пошити сто нош. Ми відкрили великий збір і закупили тканину. Раніше шили по 10-20 нош. А тут 100! Я не уявляла, куди таку кількість подіти. Та все вирішилося дуже швидко, почали надходити прохання з того чи іншого напрямку, так все розлетілося по зоні бойових дій. Темпів я не збавляла, запити росли. Щоб ви розуміли, собівартість одних нош для пошиття становить 500 гривень, а щоб придбати, треба заплатити від 1200 і вище. Загалом ми пошили майже три тисячі нош!» – продовжила Василина.
Запитали у жінки, де беруться сили на все, звідки черпає енергію і ресурси.
«Я не волонтерю 24 на 7. Намагаюся вкластися у відрізок часу з понеділка по п’ятницю. Вихідні і вечори присвячую дітям, це для мене вкрай важливо. Хочу висловити велику подяку моїй сім’ї за підтримку і розуміння. Бо, повірте, мати в хаті волонтера, то не так просто. Ні фізично, ні морально, ні фінансово. Бо коли бракує коштів на той чи інший запит, я не йду по сусідах, закриваємо його самі», – зазначила жінка.
Василина мешкає у селі Біла, ходить до церви. Напередодні Нового року отець запропонував зробити вертеп, жінка одразу ж допомогла з організацією. За зібрані дітьми кошти придбали два FPV-дрони. Оприлюднили цю інформацію у соціальних мережах. Люди прочитали, розчулилися, що навіть діти долучаються до такої благої місії, і почали приносити гроші на дрони.
У той час саме мали святкувати день народження чоловіка доброї знайомої пані Василини, який лікує військових. До них прийшли в гості друзі і як подарунок принесли кошти на два дрони.
«Для мене це було справжнім дивом! Я розчулилася дуже, написала слова подяки у Фейсбуці. І що ви думаєте, пише їхній кум: «Я теж кидаю на дрон». Потім ще люди скидали гроші. Так завдяки цьому дню народження ми назбирали на шість дронів! Згодом до цього збору доєдналися ще й різні організації. У кінцевому результаті ми назбирали на 10 дронів. 14 січня вже у мене був день народження. Я просила у соцмережах, хто хоче мене привітати, кидайте квіточку донатом. Я назбирала 35 тисяч гривень, за ці кошти придбала міцний дрон», – сказала волонтерка.
«З початком повномасштабного вторгнення багато українців прийняли рішення взяти в руки зброю і йти захищати рідну землю, у той же час багато вирішили стати надійним тилом для цих воїнів, обрати для себе волонтерський шлях і працювати на перемогу, – продовжила Василина. – Однак стикнулися з тим, що є багато людей, які хочуть працювати і допомагати, але не комунікують між собою. Або ж спілкуються лише завдяки соцмережам. Тож ще влітку виникла думка – організувати зустріч волонтерів Тернопільщини. Крім того, не секрет, що 80% волонтерів – це жінки, в яких вдома діти, клопоти, робота. Тож звідки брати ресурс, енергію, як не впасти духом і встигати все? Ми піднімали актуальні для нас теми, запрошували психолога, яка розповіла, як подолати ці кризи. Також чимало волонтерів-початківців стикнулися з такою проблемою, як збір коштів. Там є низка фінансових і юридичних зобов’язань. Тож ми запросили на таку зустріч юриста, який докладно розповів, що й до чого. Друга частина – це було неформальне, дружнє спілкування, обмін досвідом, поради тощо. Опісля зустрічі я почула чимало схвальних відгуків, зрозуміла, що це потрібно, адже ми всі працюємо на один результат. А знаєте, що найбільш цінними було в цій зустрічі – розуміння! Багато хто стикнувся з тим, що вдома, на роботі чи в колі друзів чують у свій бік: «Тобі що найбільше треба? Вже більше нема кому допомагати?»
Таких зустрічей було три. Ми налагодили комунікацію, створили групу у Вайбері, у якій кидаємо запити, кому що потрібно.
З приходом весни захотілося зробити щось приємне для волонтерок. Вирішила нагадати нашим красунечкам, що прийшла весна, краса довкола, а жінки – є найбільшою її окрасою. Тож запропонувала дівчатам зустрітися і зробити тематичну фотосесію «Весна в пікселі». Була умова – чорне плаття і туфлі на підборах. Відгукнулися 17 дівчат. Одним акцентом фотосесії була ніжність, любов і жіночність. Іншим – військова атрибутика, адже у багатьох волонтерок хтось воює, тож вони приходили із куртками своїх коханих, які обіймали, взувалися у військові чоловічі берці, одягали бронежилети тощо. У нас було три фотоволонтери: Роман Жаровський, Зоряна Провальнюк і Юлія Зубик. Скажу чесно, ця фотосесія перевершила мої очікування. Спершу я хотіла, щоб дівчата трішки відволіклися, а зрештою завдяки цим фотографіям, які виклали у соцмережі, оголосити збір на FPV-дрони. Адже кожна із 17 волонтерок на своїй сторінці у соцмережах повідомила про цей масштабний збір. Завдяки проєкту вдалось зібрати 142 000 грн на FPV дрони!»
Все буде Україна!