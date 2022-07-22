Допомагаємо інтегруватися та соціалізуватися внутрішньо переміщеним особам музейними пізнавальними проектами – як результат співпраці Тернопільського обласного краєзнавчого музею із Благодійним фондом “Рокада”

І вже сьогодні краєзнавчий музей приймав перших відвідувачів із соціального центру для дітей та сімей «Відкрите серце» Озернянської територіальної громади.

Дорослих супроводжувала жива розповідь екскурсовода про природу, історію, визначних людей нашого краю з інтерактивною локацією«Трипільська культура», а дитячу аудиторію ловила минувшина «Таємницями старожитностей» у формі гри-квесту.

Пізнавати надбання національної культурної спадщини завжди цікаво!