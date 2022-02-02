Навіть у час загрози російського наступу уряд та Офіс президента продовжують незаконно перетягувати на себе повноваження місцевого самоврядування.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

«УДАРівці» обурені Постановою № 43, якою уряд у неконституційний спосіб змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві. Таким рішенням київського міського голову позбавили можливості пропонувати кандидатури голів райдержадміністрацій. Відтепер це робитиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр.

У партії зазначають, що в такий спосіб влада продовжує цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування в Україні та намагається побудувати жорстку, недемократичну і неконституційну вертикаль влади

– Обшуки в Чернігові та політичний тиск на мера Атрошенка не припиняються. Владислав Атрошенко на спільній з Віталієм Кличком пресконференції в «Інтерфаксі» заявив, що метою обшуків у місті є бажання ОПУ змусити його відмовитись від висування кандидатури від команди 206 округу і припинити співпрацю з «УДАРом». Влада продовжує політичний тиск і на київську владу. 31 січня заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства «Радикал», яке раніше було державним підприємством, – йдеться в заяві «УДАРу Віталія Кличка».

УДАРівці кажуть, що позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався по неї.

– Оригінальне» рішення Кабінету Міністрів, який погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва без участі київського міського голови, засвідчило, що влада дуже слабко переймається підготовкою загонів територіальної оборони, натомість активно залазить у сферу повноважень місцевого самоврядування. Урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади. Президент, підписавши розпорядження про звільнення, де факто підтримав незаконне рішення Кабміну. Не можна нехтувати Конституцією і законами!, – наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

У сьогоднішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено, зауважили в «УДАРі Віталія Кличка».

– Сьогодні важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. Українці знову мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність дати відсіч агресору, – резюмували УДАРівці.