У трьох ДТП на Тернопільщині постраждали люди

Алкоголь у крові показав газоаналізатор “Драгер” у водія, який сів за кермо автомобіля та збив перехожу. Аварія трапилася в с. Підгороднє, Тернопільського району 15 березня близько 16:50.
За попередньою інформацією водій автомобіля “Volkswagen Passat” допустив наїзд на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Її з тілесними ушкодженнями та переломом госпіталізували до лікарні. Водія, після того, як він пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння, затримали відповідно до статті 208 КПК.
Потрапила до медзакладу в результаті аварії 16 березня й жителька Бережанської територіальної громади. Жінка знаходилася на пішохідному переході, коли потрапила під колеса “Fiat Scudo”. Її доправили до лікарні, а у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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17 березня у Тернополі слідчі зареєстрували автопригоду, в якій зіткнулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на проспекті Степана Бандери водій автомобіля “BMW X5” врізався в “Daewoo Lanos”, водій якого зупинився на червоний сигнал світлофора.
У результаті незначні тілесні ушкодження отримав кермувальник “Daewoo Lanos”, а водій іншого транспортного засобу втік. Проте його місцеперебування встановили працівники управління патрульної поліції. Проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.
По обох автопригодах тривають перевірки.
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