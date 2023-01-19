У Тернополі вшанували пам’ять видатного провідника українського націоналізму, голови ОУН Ярослава Стецька (фото)

У Тернополі відзначили 111-ту річницю з дня народження провідника ОУН Ярослава Стецька. Покласти квіти до пам’ятника провідника національно-визвольного руху прийшли представники громадськості, політичні діячі та небайдужі жителі міста.

Участь в заході взяв заступник начальника ОВА Віктор Устенко який зазначив, що ми завжди повинні пам’ятати своїх героїв.

«Пишаємося нашим земляком, який був ідейником творення української держави. Саме у працях Стецька читаємо, що українська революція ніколи не зупиниться до повної перемоги, бо вона завжди буде підтримана людьми. І зараз ці слова, як ніколи, на часі, бо ми не зупинимося, допоки не виженемо окупантів з нашої землі. Слава Україні!», – зазначив Віктор Устенко.

Нагадаємо, що Ярослав Семенович Стецько – український політичний та військовий діяч. З 1941 року – перший заступник провідника ОУН-Б Степана Бандери. У 1942–1944 роках перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Після визволення керував Антибільшовицьким блоком народів, був головою Проводу ОУН-Б.