21 вересня у Тернополі в онлайн режимі відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Під час засідання заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень.

Серед головних рішень, які набирають чинності з 22 вересня 2022 року: