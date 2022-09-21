21 вересня у Тернополі в онлайн режимі відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.
Під час засідання заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень.
Серед головних рішень, які набирають чинності з 22 вересня 2022 року:
- Забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.
- Забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори).
- Здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах).
- Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів.
- Рекомендувати працівникам закладів освіти (шкіл) приймати самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.
- Організувати належним чином освітній процес відповідно до вимог чинного законодавства (постанови головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021р. №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
- Забезпечити належну якість повітря приміщень в закладах освіти.
- Забезпечити неухильне подання інформації до ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» щодо кількості відсутніх дітей в закладах освіти, кількості закритих класів, закладів.
- Під час Богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції Літургійного посуду.