19-20 лютого у Тернополі в СК «Політехнік» проходитиме футбольний турнір пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю України.

З історії турніру. Спершу він був приурочений до Дня Святого Миколая. Під час Майдану теж проходив. Учасники взяли участь у турнірі, який відбувся 20 грудня 2013 року, і повернулися на Тернопільський майдан. Після подій у Києві у лютому 2014 року та збройної агресії Московії проти України, у 2015 році було прийнято назвати його «Пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю і незалежність України».

– Дуже важливо проводити турнір саме сьогодні, коли ворог брязкає зброєю біля наших кордонів, тим самим показати нашу єдність та підтримку ЗСУ. В єдності наша сила! Слава Україні! Уже п’ять наших хлопців, які були співорганізаторами турніру, відійшли у засвіти. Вічна їм пам’ять, – сказав один з організаторів змагань Володимир Мосейко.

У турнірі братимуть участь військові, ветерани АТО/ООС, волонтери та пересічні любителі футболу.