У Тернополі оштрфували жінку за продаж підсніжників

Жінка пояснила, що не знала про заборону продавати підсніжники.

Тернопільський суд оштрафував жінку, яка продавала підсніжники на ринку. Продавчиня пояснила, що купила квіти у незнайомої особи, а про те, що продавати їх заборонено, вона не знала.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, протокол на жінку склали 25 лютого. У ньому зазначається, що продавчиня на центральному ринку в Тернополі продавала підсніжники.

Додамо, що їхній продаж в Україні заборонений, оскільки ці рослини внесені до Червоної книги, пише Zaxid.net.

Відтак на жінку склали протокол за ч.2 ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку збуту об’єктів рослинного світу, внесених до Червоної книги), який передбачає від 1700 до 3400 грн штрафу.

На судовому засіданні жінка свою провину не визнала: вона пояснила, що купила квіти у незнайомої особи на зупинці, аби в подальшому їх перепродати. Однак вона не знала про те, що це заборонено.

Суд визнав її винною та призначив мінімальне покарання за цією статтею – 1700 грн штрафу. Також жінка повинна сплатити 536 грн судового збору.