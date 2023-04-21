21.04.2023 14:23

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі оштрфували жінку за продаж підсніжників

21.04.2023

Ірина Нова

37

Тернопільщина, Новини

Поширити:

Жінка пояснила, що не знала про заборону продавати підсніжники.

Тернопільський суд оштрафував жінку, яка продавала підсніжники на ринку. Продавчиня пояснила, що купила квіти у незнайомої особи, а про те, що продавати їх заборонено, вона не знала.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, протокол на жінку склали 25 лютого. У ньому зазначається, що продавчиня на центральному ринку в Тернополі продавала підсніжники.

Додамо, що їхній продаж в Україні заборонений, оскільки ці рослини внесені до Червоної книги, пише Zaxid.net.

Відтак на жінку склали протокол за ч.2 ст. 88-1 КУпАП (порушення порядку збуту об’єктів рослинного світу, внесених до Червоної книги), який передбачає від 1700 до 3400 грн штрафу.

На судовому засіданні жінка свою провину не визнала: вона пояснила, що купила квіти у незнайомої особи на зупинці, аби в подальшому їх перепродати. Однак вона не знала про те, що це заборонено.

Суд визнав її винною та призначив мінімальне покарання за цією статтею – 1700 грн штрафу. Також жінка повинна сплатити 536 грн судового збору.

Теги: штраф, Тернопіль, підсніжники

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах