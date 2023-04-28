У Тернопільській області з московського патріархату перейшло 36% церков

З 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії, церкви на Тернопільщині стали переходити до ПЦУ. На 5-й день війни, 28 лютого, відбувся перший вихід громади з УПЦ МП і перехід до ПЦУ — це здійснила релігійна громада села Хотовиця Кременецького району.

З березня активувався процес виходів громад з УПЦ МП, а пік припав на травень, коли в деякі дні перехід здійснювали понад 20 громад по Україні.

Значна частина парафій перейшла зі своїми настоятелями, але у більшості випадків громади змінили юрисдикцію без своїх пастирів, що нерідко спричинило конфлікти на місцях.

Згідно даних станом на 28 квітня, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, лідером із переходу до ПЦУ є Хмельницька область – 257 громад змінили юрисдикцію (яка є також однією з найбільших за кількістю громад УПЦ МП).

На друге місце вирвалася Волинь – 199 парафій перейшло до ПЦУ, хоча ще у вересні 2022 року його посідала Київщина. Також, більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях.

По одній громаді змінили конфесійну приналежність у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, по 6: на Миколаївщині та Харківщині. В столиці московський патріархат покинули 7 громад.

Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, то найвищі показники в Галицькому регіоні. На Львівщині московський патріархат позбувся майже 46% своїх парафій, на Івано-Франківщині 43,75%, а в Тернопільській області УПЦ МП покинули 36% церков.

Більше чверті парафій московський патріархат також втратив на Волині та Хмельниччині.

Станом на зараз УПЦ МП в Україні має понад 11 тисяч парафій. Найбільше у Вінницькій та Хмельницькій областях. Також доволі висока концентрація громад залишається у Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

На карті вказані дані про кількість парафій по регіонах, які покинули УПЦ МП, станом на середину квітня.