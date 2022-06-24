Перші літні вечори чудово підходять для атмосферних прогулянок околицями улюбленого міста. Та не варто нехтувати використанням легких курток чи іншого верхнього одягу й не тільки, оскільки погода часто буває оманливою. Рекомендуємо вибрати для для прогулянок також джемпери, щоб розбавити вбрання та створити ефект багатошаровості. Саме тому в цій статті ми вирішили розглянути актуальні варіанти утеплень, аби кожен зміг підібрати найбільш підходящий для себе. Трикотаж — тема статті.

Нашими фаворитами є саме худі та світшоти

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Їхня різноманітність на ринку модної індустрії вражає і дозволяє підібрати найбільш підходящу версію для себе. Однотонні, з принтами-лого, дивакуватими візерунками або ж символікою знаменитих героїв мультфільмів. Кожен з цих варіантів дозволяє знайти своє. Звісно, не тільки візуальне наповнення тут має значення, а й фасон. Виробники пропонують як традиційно прямі силуети, так і оверсайз. Перші стануть правильним рішенням для стриманих кежуал-образів, другі — для втілення ідей в стрітстайл напрямку. Прямі користуються попитом серед чоловіків та жінок і мають гарний вигляд з шортами, спідницями, джинсами-скінні. Оверсайз-трикотаж з’являється навіть в унісекс-рішеннях, що дозволяє створити парний образ. Цей силует гарно проявляє себе і з більш об’ємним низом не обтяжуючи образ в цілому. Тож, не переймайтеся, обираючи його, адже сьогодні чим об’ємніша річ на вас, тим модніше.

На черзі олімпійки та кофти

Не варто упереджено ставитися до цих версій, і думати, що їхнє цільове спрямування — виключно спортзал. Насправді модні бренди давно займаються їхньою трансформацією, пропонуючи аудиторії і повсякденні зразки, які стануть в нагоді всім поціновувачам комфорту.

Чим відрізняються ці товари?

Їм характерна застібка на блискавку або ж кнопки та основний матеріал — трикотаж. Саме тому вони будуть комфортними для повсякденного використання практично з будь-якою метою: пікнік, робочий наряд, для прогулянки, поїздки, тощо. З ними можна скласти безліч образів в парі з джинсами, чіносами, футболками та кросівками. Звісно, пам’ятайте і про аксесуари, які довершать вигляд в цілому.

Візуальна складова тут може бути різною, в залежност від ідеї компанії-виробника, її стилістичного вектору та принципів. В асортиментів світових торгових марок ви з легкістю знайдете як лаконічні версії традиційного крою з невеликими ідентифікуючими лейбл деталями, так і акцентні версії, які можуть стати центром композиції.

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