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Тернопільські депутати зберуться на сесію в лютому: що будуть вирішувати

29.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопіль, Детально

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Тридцять шоста сесія Тернопільської міської ради відбудеться другого лютого. Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 і проходитиме в режимі відеоконференції.

Перша в цьому році сесія матиме звітно-підсумковий характер. Багато проектів рішень  стосуються різного роду звітів та результатів реалізації галузевих програм, передає За Збручем.

Зокрема, в орієнтовному порядку денному є такі питання:

  • «Про звіти постійних комісій Тернопільської міської ради про роботу за 2023 рік»;
  • «Про звіти старост Тернопільської міської територіальної громади про роботу за 2023 рік»;
  • «Про звіт щодо здійснення Тернопільською міською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 2023 році»;
  • «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності»;
  • «Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2023 рік»;
  • «Про реалізацію проєктів Громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2023 році».

Окрім цього депутатам запропонують заслухати інформацію про виконання галузевих Програм та внести зміни до них. Також вони мають вирішити притння про співробітництво територіальних громад щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Після розгляду вищезазначених проектів рішень перейдуть до «земельних». А після них ще вирішать питання «Про визначення земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної форми власності для продажу права оренди на земельних торгах».

Теги: Тернопіль, ТМР, сесія міської ради

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