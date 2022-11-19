Жителі Великодедеркальської громади вчора, 18 листопада, попрощалися з 25-річним Віталієм Кривенком та 32-річним Миколою Фурманом.

Провести в останню дорогу загиблих Героїв прийшли більш ніж тисяча людей – близькі, рідні, друзі, односельчани, побратими, духовенство, представники влади та військові.

У Віталія залишилась молода дружина з якою він нещодавно одружився, батьки, сестра та брат, який теж боронить державу від заклятого ворога.

Без батька залишився 11-річний син Миколи, вдовою дружина, тато та брат більше його не обіймуть.

З почестями Героїв поховали в рідному селі Матвіївці. В церкві Покрови Пресвятої Богородиці священики ПЦУ на чолі з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором відслужили заупокійну панахиду.

Під час виконання державного гімну труни з загиблими воїнами покрили синьо-жовтими стягами, які потім вручили на знак пошани близьким.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблих бійців…

Вічна слава та шана загиблим Героям! Нехай душі спочилих оселяться, де праведні спочивають! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ, ВОНИ ЖИВУТЬ У НАШИХ СЕРЦЯХ!