Син загиблого Героя з Тернопільщини оприлюднив відео помсти за тата

21 лютого 2023 року у бою за незалежність України героїчно загинув ще один патріот з Тернопільщини, повідомили “20 хвилин”.

Сергій Бутенко, 1978 року народження, мешкав у місті Шумськ Кременецького району Тернопільської області.

Він був вірним товаришем і побратимом, доброзичливою людиною, люблячим сином, чоловіком та батьком.

Сумну звістку розповів Шумський міський голова Вадим Боярський.

Сергій був справжнім патріотом України. Він з перших днів війни, не вагаючись, став на її захист. Самовіддано виконував поставлені бойові завдання, щоб його рідні та близькі були у безпеці, щоб усі ми жили під мирним небом у вільній державі!

«Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя! Загибель Сергія стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого… Вічна Пам’ять та шана Герою!», – написав Вадим Боярський.

Син Сергія на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив відео. На ньому побратими батько б’ють ворога, заряджаючи іменний снаряд. Відео накладено на гімн незламності українських військовослужбовців, пісню «Фортеця Бахмут» від гурту «Антитіла».