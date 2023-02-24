Син загиблого Героя з Тернопільщини оприлюднив відео помсти за тата

Сумну звістку розповів Шумський міський голова Вадим Боярський.
Сергій був справжнім патріотом України. Він з перших днів війни, не вагаючись, став на її захист. Самовіддано виконував поставлені бойові завдання, щоб його рідні та близькі були у безпеці, щоб усі ми жили під мирним небом у вільній державі!
«Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя! Загибель Сергія стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого… Вічна Пам’ять та шана Герою!», – написав Вадим Боярський.
Син Сергія на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив відео. На ньому побратими батько б’ють ворога, заряджаючи іменний снаряд. Відео накладено на гімн незламності українських військовослужбовців, пісню «Фортеця Бахмут» від гурту «Антитіла».
«За батька», – написав Володимир.