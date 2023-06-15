Скільки коштують на ринку у Тернополі сезонні овочі та фрукти?

Прилавки ринку у Тернополі уже рясніють сезонними овочами та фруктами.

Дещо пропонують на продаж з теплиць, щось з місцевих земельних наділів. Так, є великий вибір городньої зеленини – петрушки, кропу, різних салатів, руколи.

Не дешево вартує суниця, але воно й не дивно – її не так легко назбирати у лісі. Полуницю уже пропонують не лише закарпатську, а й почаївську, ціна на неї зараз – оптимальна. Дещо впала, але не суттєво, ціна на черешні.

Найпопулярнішими серед споживачів у цей період є огірки, капуста, помідори. Огірки суттєво подешевшали, знизилися ціни і на томати. Фахівці зазначають, що за останній тиждень помідори стали доступнішими на 14%, а огірки на 25%.

Більшість українських виробників яблук вже давно завершили реалізацію, а ті, хто ще мав до продажу гуртові обсяги якісної продукції, почали стрімко підвищувати відпускні ціни. Таким чином, ціни на яблука в Україні зросли.

Щодо овочів нового врожаю, то, на думку експертів, вони будуть поступово дешевшати через збільшення пропозиції.

Отож, огірки вартують 45 грн за кг, помідори – 60-70, капуста рання — 45, морква – 40-50, кабачки – 40-50, цибуля – 55-60 грн.

Полуницю продають по 35-50 грн, яблука – по 20-25, апельсини – по 60-70, лимони – по 65, банани – по 55-65, абрикоси та персики – по 100-120.

У м’ясному павільйоні ажіотажу нема. Порівняно з минулими тижнями, ціни майже не змінилися: телятина коштує 150-200 грн за кілограм, свинина – 145-190, сало – 120-180, курка бройлер – 120-130, філе куряче – 139-150, курячі ніжки – 130 грн за кілограм.

Молоко (1,5 л) вартує 35-40 грн, сир жирний (1 кг) – 90-100, знежирений сир – 60-80, сметана (1 л) – 90-110, курячі яйця (десяток) – 45-50.