Що вигідно вирощувати на городі для продажу

Економічна криза диктує свої негласні правила. При цьому, як завжди, на кожній дорослій дієздатній людині лежить відповідальність за регулярну оплату комунальних послуг, проїзду на транспорті, медичних послуг і ліків, виписаних за рецептом, продуктів харчування і ще купу всього, інформує Ukr.Media.
У ситуації, що склалася ніколи думати про справедливість, потрібно якось «крутитися», знаходити додаткові джерела доходу. І тут на допомогу приходить старий добрий город, який при правильному підході може стати прибутковою справою.
Сформулюємо 2 цілі:
- Забезпечити сім’ю максимальною кількістю екологічно безпечних продуктів з власної ділянки, мінімізувати витрати при походах в продовольчий магазин.
- Вирощувати продукцію на продаж для отримання заробітку.
Необхідні умови:
- Варто окремо підкреслити, що вся затія має сенс лише у тому разі, якщо ви живете в приватному будинку з хорошою ділянкою землі. Добиратися до городу здалеку не варіант, бо це додаткові витрати на транспорт і неможливість постійно тримати все під контролем.
- Площа ділянки повинна бути хоча б 7-10 соток.
- Має бути спеціальне приміщення для належного тривалого зберігання зібраного врожаю.
- Необхідно постійно мати під рукою доступне джерело добрив — болотний торф, річковий або озерний мул. При покупці добрив про окупність можна навіть не мріяти.
- Обов’язково вода під боком. Носити її здалеку — не варіант.
- Здоров’я дачника має бути відмінним. Найманих робітників у вас немає, якщо раптом трапиться радикуліт, вилізе грижа або щось ще — вся праця піде прахом.
- Бажано мати практичний досвід, правильно підбирати стійкі районовані сорти.
- Наявність теплиць і парників.
Звичайно, умов і обмежень куди як більше, тому повністю покладатися на неодмінний успіх не слід. Пробувати заробити або заощадити сімейний бюджет на городі можна тільки у випадках, коли у вас вже є основне джерело доходу. У будь-якому випадку, перший час доведеться, що називається, «набити руку» і потерпіти.
Найбільш вигідні культури для продажу:
- Кріп вирощувати дуже вигідно, якщо є постійні канали збуту. Ця пряність використовується повсюдно, накрутка на неї максимальна, а витрати при вирощуванні не дуже великі. З 1 м² можна зібрати до 100 пучків кропу. Ось і рахуйте.
- З тієї ж причини вигідно вирощувати петрушку і салат. Заради інтересу прицініться, скільки коштує пучок зелені в найближчому до вас продуктовому магазині. Подивіться, що користується великим попитом на ринку (оцініть масовість кожної пропозиції).
- Влітку в ціні соковита полуниця. Вартість за 1 кг цих ягід зашкалює. Причому, якщо вам вдасться зібрати перший урожай раніше за інших, ви зможете зняти додаткові «вершки». Ремонтантні сорти дозволяють продовжити період збору ягід.
- Часник також завжди вважався досить вигідною культурою. Правда, останнім часом підприємливі китайці поставили виробництво цієї культури на потік. А дешевше, ніж в них, виростити точно не вийде.
Вирощування для себе
Давно підраховано, що вирощувати овочі на продаж в 4 рази менш вигідно, ніж зелень і ягоди. Проте, себе — то годувати чимось потрібно. Ось, про що слід подбати:
- Для повноцінного забезпечення сім’ї необхідно посадити картоплю, виходячи з того, що на 1 людину потрібно засадити плантацію площею близько 1,5 соток. Подбайте про хороше сховище. З приходом весни, коли магазини розпродадуть торішні залишки і почнуть пропонувати дорогу привізну картоплю, ви зможете продати надлишки за хорошою ціною. Спробуйте розрахувати ціну кінцевої продукції з урахуванням трудовитрат. Можливо, восени в урожайні роки вам буде вигідніше закуповувати магазинну картоплю за викидною ціною до її подорожчання, а потім переходити на свою і взимку/навесні розпродавати надлишки.
- Для себе також необхідно вирощувати огірки, помідори, моркву, буряк, капусту, цибулю. Частину продукції слід консервувати, частину заморожувати і сушити. З кабачків можна зробити відмінну кабачкову ікру.
До речі, не забувайте, що постійно працюючи на городі, ви економите величезні суми на фітнесі, постійно перебуваєте в хорошій фізичній формі, на свіжому повітрі, а не в задушливому просоченому автомобільними газами місті. А міцне здоров’я — це ще й суттєва економія на ліках і псевдо безкоштовних лікарях.