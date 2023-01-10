Що таке гофротара і де її виготовляють

Гофротара – ємність, виготовлена з гофрованого картону. Гофротару використовують для зберігання, упаковки чи транспортування будь-якого товару.
Наша стаття розповість про види гофротари, її переваги та спосіб покупки.
Найпоширенішим і популярним видом упаковки є гофрокороб або, простіше кажучи – картонна коробка. Підходять для використання харчового та не харчового товару. Розрізняється матеріалом виготовлення та габаритами. Види гофрокоробів:
Менш затребувані, але міцніші – гофроящики. Спосіб застосування – транспортування важких предметів. Типи гофроящиків:
Ще одним із видів гофротари є гофроконтейнер. Вони являють собою дно, обічайку та кришку. Гофро контейнери призначені для важкої тари.
Останнім видом гофрованої тари є гофролоток. Він є невисоким контейнером, зібраним із заготовок складної конструкції. Види:
Так само гофролотки можуть мати вентиляційні отвори та прорізи для рук.
До недоліків картонної упаковки відносять такі фактори, як:
Серед широкого переліку переваг гофротари виділяють такі:
Крім того, картонна упаковка забезпечує надійне зберігання вмісту від зовнішніх дій.
Картонні коробки також можна використовувати для домашніх поробок та ігор з дітьми.
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