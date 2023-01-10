10.01.2023 17:04

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Що таке гофротара і де її виготовляють

10.01.2023

Роман Васильович

27

Афіша

Поширити:

Гофротара – ємність, виготовлена ​​з гофрованого картону. Гофротару використовують для зберігання, упаковки чи транспортування будь-якого товару.

Наша стаття розповість про види гофротари, її переваги та спосіб покупки.

Види гофротари

Найпоширенішим і популярним видом упаковки є гофрокороб або, простіше кажучи – картонна коробка. Підходять для використання харчового та не харчового товару. Розрізняється матеріалом виготовлення та габаритами. Види гофрокоробів:

  • 4-х клапанні;
  • самозбірні.

Менш затребувані, але міцніші – гофроящики. Спосіб застосування – транспортування важких предметів. Типи гофроящиків:

  • обгорткові;
  • панельні;
  • збірні.

Ще одним із видів гофротари є гофроконтейнер. Вони являють собою дно, обічайку та кришку. Гофро контейнери призначені для важкої тари.

Останнім видом гофрованої тари є гофролоток. Він є невисоким контейнером, зібраним із заготовок складної конструкції. Види:

  • овочеві;
  • кондитерські;
  • для м’яса та риби.

Так само гофролотки можуть мати вентиляційні отвори та прорізи для рук.

Переваги та недоліки гофротари

До недоліків картонної упаковки відносять такі фактори, як:

  • легко спалахує;
  • не герметично закривається;
  • не вологостійка.

Серед широкого переліку переваг гофротари виділяють такі:

  • екологічність;
  • мала вага;
  • компактність;
  • широкий спектр застосування;
  • простота та легкість у нанесенні зображень.

Крім того, картонна упаковка забезпечує надійне зберігання вмісту від зовнішніх дій.

Картонні коробки також можна використовувати для домашніх поробок та ігор з дітьми.

Де придбати гофротару

Замовити гофровану тару можна на сайті компанії “Евопак”: https://evopack.com.ua/de-vygotovlyayut-gofrotaru-v-ternopoli/. Компанія пропонує виготовлення продукції будь-яких розмірів та конструкції. Оформити покупку можна написавши на пошту «Евопака» або зателефонувавши за номером, вказаним на сайті.

Автор: Роман Васильович

Мітки: гофротара

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах