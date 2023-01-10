Що таке гофротара і де її виготовляють

Гофротара – ємність, виготовлена ​​з гофрованого картону. Гофротару використовують для зберігання, упаковки чи транспортування будь-якого товару.

Наша стаття розповість про види гофротари, її переваги та спосіб покупки.

Види гофротари

Найпоширенішим і популярним видом упаковки є гофрокороб або, простіше кажучи – картонна коробка. Підходять для використання харчового та не харчового товару. Розрізняється матеріалом виготовлення та габаритами. Види гофрокоробів:

4-х клапанні;

самозбірні.

Менш затребувані, але міцніші – гофроящики. Спосіб застосування – транспортування важких предметів. Типи гофроящиків:

обгорткові;

панельні;

збірні.

Ще одним із видів гофротари є гофроконтейнер. Вони являють собою дно, обічайку та кришку. Гофро контейнери призначені для важкої тари.

Останнім видом гофрованої тари є гофролоток. Він є невисоким контейнером, зібраним із заготовок складної конструкції. Види:

овочеві;

кондитерські;

для м’яса та риби.

Так само гофролотки можуть мати вентиляційні отвори та прорізи для рук.

Переваги та недоліки гофротари

До недоліків картонної упаковки відносять такі фактори, як:

легко спалахує;

не герметично закривається;

не вологостійка.

Серед широкого переліку переваг гофротари виділяють такі:

екологічність;

мала вага;

компактність;

широкий спектр застосування;

простота та легкість у нанесенні зображень.

Крім того, картонна упаковка забезпечує надійне зберігання вмісту від зовнішніх дій.

Картонні коробки також можна використовувати для домашніх поробок та ігор з дітьми.

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