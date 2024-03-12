Ремонт паливного насоса: особливості та етапи

Ремонт паливного насоса – тонка і відповідальна робота, яка здійснюється після діагностики і виключно спеціалістами, які в цьому розбираються. Цей елемент транспортного засобу особливо чутливий до якості палива, абразивні домішки руйнують його зсередини. Якщо вчасно не здійснити ремонт, то насос може зовсім вийти з ладу.

Причини виникнення несправності паливного насоса

Оскільки насос безпосередньо контактує з паливом, то основна причина виходу його з ладу – це саме неякісне пальне. Серйозні проблеми спричиняє наявність домішок, адже через них відбувається прискорене зношування деталей. Буває, що паливо – відносно нормальної якості, але коли воно багато разів переливається з однієї каністри в іншу і лишень потім потрапляє в бак, то через насос можуть проходити в том числі частинки іржі, гуми, пилу тощо. Все це повинно затримуватись паливним фільтром, однак це відбувається далеко не завжди, особливо якщо він не замінений вчасно.

Також цілком закономірним є вихід з ладу в результаті зносу. Насос може працювати доволі довго, однак з часом вал, втулка, плунжер, як і інші елементи, вже не здатні виконувати свої функції. Спрацьовуються вони в тому числі результаті тертя, навіть, якщо паливо якісне.

Також паливний насос страждає в результаті ДТП. Залежно від масштабів може знадобиться ремонт або повна заміна.

Ознаки несправності паливного насоса

Якщо ви виявили хоча б якісь з приведених нижче ознак, варто звертатись за ремонтом паливного насоса сюди: https://turbosto.com.ua/ua/remont-diagnostica-tnvd/. Конкретніше:

нові звуки в насосі, смикання авто під час руху;

збільшена витрата палива, запах солярки під капотом;

металева стружка в паливному фільтрі;

збільшена димність вихлопних газів навіть при поїздках на помірній швидкості;

проблеми з запуском двигуна, його перегрівання, заглухання при різкому прискоренні.

Зверніть увагу, що практично всі ці ознаки можуть свідчити також і про інші поломки. Але в будь-якому разі вони не є нормою, тому варто відвідати автосервіс для з’ясування причин.

Діагностика паливної системи

Для того, щоб виявити проблему та усунути її, необхідно провести діагностику всієї паливної системи. Зауважимо, що у дизелях це варто робити кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу. Коли вже є явні проблеми в роботі, то це зазвичай вливається у значні витрати для ремонту. Точна діагностика здійснюється виключно з використанням технічного оснащення, яке є на спеціалізованих СТО. Як правило, всі роботи здійснюються на спеціальному стенді.

Перевірка включає декілька етапів, а саме:

Аналіз роботи параметрів паливної системи. Визначення тиску і перевірка стану фільтрувальних елементів, в першу чергу звертають увагу на наявність забруднень. Перевірка справності форсунок, інжектора та решти компонентів системи.

При діагностиці надзвичайно важлива точність, а для її досягнення необхідно використовувати спеціальні стенди та програмне забезпечення.

Порядок ремонту паливного насоса

Власне, ремонт відбувається за різними процедурами залежно від типу насоса і його конструкції. За принципом дії вони бувають безпосередньої дії з механічним або пневматичним приводом та акумуляторним вприскуванням. Перші найпоширеніші, тому саме переважно з ними звертаються до автосервісів. Основні роботи, які здійснюються:

зняття та очищення;

розбір на складники;

сортування деталей, огляд на предмет виявлення дефектів;

відновлення цілісності компонентів або їх заміна;

збирання і встановлення;

регулювання.

Для реалізації останніх етапів обов’язкового потрібні спеціальне обладнання і навички. Провести відновлення паливної системи без них неможливо.