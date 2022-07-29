Влітку в Україні стрімко подорожчала гречка. Якщо середня ціна кілограма гречки у січні становила 40,07 грн, то на початку липня — вже 91,7 грн, повідомляє видання Мінфін. Зростання ціни на 128% за шість місяців. Це пов‘язано з тим, що асортимент крупи суттєво скоротився у зв’язку з війною, а ті марки, що запропоновані в роздріб, мережі пропонують за ціною 88-115 грн за кг.

У супермаркетах Тернополя гречка коштує в середньому 99 грн/кг. Загалом ціни по Україні коливаються від 88 грн/кг.

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Наприклад, 26 липня в “Ашані” є крупа ТМ “Кожен день” за 88 грн/кг, у “Новусі” упаковка ТМ “Marka Promo” коштує 98,76 грн, у мережі “АТБ” гречка ТМ “Attuale” запропоновано за 99,9 грн, а у “Сільпо” кілограмове пакування ТМ “Ситий двір” коштує 99 грн.

Експерти впевнені, що причина таких рекордних цін – ажіотажний попит, обмеження імпорту.

Зріс попит через паніку, люди скуповували великі обсяги більшості круп. А торговельні мережі не змогли забезпечити відповідну пропозицію у відповідь на збільшення цього попиту, — зазначив заступник директора з наукової роботи Національного центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов.

Крім того, фахівець зазначив, що цього року українські аграрії засіяли достатньо гречки. Втім, проти минулого року, все одно врожай буде меншим на 10-15%.

Потрібно дочекатися нового врожаю.