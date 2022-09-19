«Ми виконували протидиверсійну діяльність, здійснювали бойові завдання щодо протидії агресій рашистів, – розповідає Віталій Цап. – Місця нашої дислокації вороги обстрілювали 24 години на добу. Але, попри це, ми ще й намагалися допомагати місцевим – евакуйовували їх на службових авто. Допомогли вибратися десяткам людей. 27 квітня після обіду ворожий снаряд прицільно влучив у місце, де були мої побратими. Троє загинуло. Серед них і Сергій Рудий.

Сергія знаю з 1998 року, разом з ним працювали в карному розшуку. Про цю людину можу сказати лише найкраще. За майже чотири роки його служби в роті він довів, що був професіоналом своєї справи, надійним побратимом, вірним товаришем. Кажуть, небо забирає найкращих. Такими були наші бійці, котрі до останнього подиху виконали свій службовий та громадянський обов’язок – захищали рідну землю».