У Німеччині розпочались тренування українських військових, які вчать використовувати самохідні-артилерійські установки 155-го калібру. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час прямого ефіру у Facebook у неділю, 15 травня.