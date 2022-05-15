У Німеччині розпочались тренування українських військових, які вчать використовувати самохідні-артилерійські установки 155-го калібру. Це буде перше важке озброєння від Берліна, яке отримає Україна.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час прямого ефіру у Facebook у неділю, 15 травня.
«Це надзвичайно важливий момент у наших відносинах, тому що це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні. Вже незабаром ці самохідні гаубиці будуть громити ворога, який ступив на нашу землю», — наголосив він.