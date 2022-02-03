За недільним вікном віхола жбурляє поперемінно то снігом, то переходить у дощ, а в спілчанській світлиці тепло і затишно: тут сьогодні читали вірші про весняний легіт, про маленьку батьківщину, про наболіле в душі. Різножанрова багатогранна палітра поетичних миттєвостей.

Зустріч розпочалася з поминальної молитви за душі тих, які несподівано відлетіли у небесний січневий вирій: світлої пам’яті Зіновій Казьо, Оксана Боярська……

Очільник літературного товариства письменник Зіновій Кіпибіда урочисто вручив диплом лавреата обласної літературно-мистецької премії імені Степана Будного поетесі зі Збаражчини, педагогині Іванні Тарас за поетичну збірку “Храм мрій. Дорога до себе”. Це перша її книга.

Письменниця Марія Назар своїх 20 хвилин (“20 хвилин із Марією Назар”) присвятила незбагненному і неперевершеному українському філософові Григорію Савичу Сковороді. Свої книги презентували Галина Гаргура (Крупецька) «Відлуння душі” та Павло Мулярчук “Болить душа”. Спілкувалися і були на поетично-пісенній хвилі Олександра Кара, Галина Навроцька, Олег Смоляк, Наталя Близнюк, Галина Дричик, Богдан Кушнірик, Володимир Присяжний, Леся Любарська, Валерій Богаченко, Ніна Фіалко, Тамара Гнатович, Володимир Мацикур, Орест Чоловічок, Юрій Заяць, Галина Шулим.

Попереду – День рідної мови, дні Лесі Українки.

Принагідно хочу повідомити, що найближчим часом, а саме 8 лютого 2022 року о 12.00, у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбудеться презентація дослідницької книги краєзнавця Юрія Заяця “Лицар свободи Борис Козубський”.

Валентина СЕМЕНЯК