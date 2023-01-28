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Головна / Тернопільщина / Події / Патрульні визначили вулицю в Тернополі, де сталося найбільше аварій з пішоходами
28.01.2023
Роман Васильович
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Новини, Події
Для зменшення стану аварійності та попередження дорожньому травматизму інспектори відділу безпеки дорожнього руху здійснили комплексний аналіз визначеної ділянки автодороги.
Теги: поліція, аварії з пішоходами
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