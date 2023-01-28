28.01.2023 12:14

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Патрульні визначили вулицю в Тернополі, де сталося найбільше аварій з пішоходами

28.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Згідно з даними статистики, за останні три місяці, найбільше автопригод у Тернополі за участю пішоходів сталося на вулиці Микулинецькій.

Для зменшення стану аварійності та попередження дорожньому травматизму інспектори відділу безпеки дорожнього руху здійснили комплексний аналіз визначеної ділянки автодороги.

Теги: поліція, аварії з пішоходами

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