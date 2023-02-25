Обмінники оновили курс долара: скільки тепер коштує валюта

Курс гривні до долара у банківських обмінниках 24 лютого зміцнився на 5 копійок – до 39,85 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і становить 42,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 41,40 грн за євро.

Курс під час війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Економіст Олег Гетман прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня буде зміцнюватися.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро – від 42,20 до 44,25 гривень.

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого готівковий курс долара перебуватиме у проміжку 39,5 – 41 грн/дол