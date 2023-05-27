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На Тернопільщині зловили браконьєрів: завдані збитки – 30 тисяч гривень

27.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Днями, державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з представниками відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, зафіксовано шість порушень правил рибальства на річці Серет.

Близько 20-ої години інспектори виявили місцевого мешканця, який здійснював вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою «парашут».

В такий спосіб громадянину вдалось виловити рибу – верховодка – 350 екземплярів, загальною вагою – 5,4 кілограми

Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 29 750 гривень. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили до рішення суду.

Цього ж дня, виявлено двох громадян, які здійснювали вилов риби, забороненими знаряддями лову – сіткою підйомною «хватка» у кількості 2 од.

“На осіб оформлено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень. Також зафіксовано три адміністративні порушення по ч. 3 ст. 85 КУпАП (перевищення загальної кількості гачків, лов в забороненому місці та пересування на плавзасобі під час нерестової заборони), – відзначили державні інспектори.-  Завдяки оперативним діям інспекторів, шкоди рибному господарству України не завдано. Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95”.

Теги: Тернопільська область, браконьєрство, екологічна інспекція, річка Серет

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