11.01.2023 10:33

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На Тернопільщині здають в оренду державне приміщення площею 3000м²

11.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство, Цікаво

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У фонді Держмайна на Тернопільщині оголосили аукціон з оренди складу та інших приміщень площею майже 3 000 м². Склади перебувають на балансі Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів».

До оренди пропонується склад та зерносушарки з великою загальною площею, без обмежень у цільовому використанні. Об’єкт перебуває у задовільному технічному стані, є всі необхідні комунікації. Також, передбачена можливість суборенди активу.

Стартова ціна оренди— ₴2,2 тис.;

Прийом пропозицій від охочих орендувати приміщення триває до 11 січня, а онлайн-аукціон відбудеться 12 січня 2023 року.

Термін оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану. Загалом площа становить 2 912м².

Об’єкт знаходиться за адресою: Тернопільська область, Білобожниця, вул. Л. Українки, 1.

Детальніше за посиланням .

 

 

Автор: Ірина Нова

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