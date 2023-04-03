На Тернопільщині відключатимуть електроенергію

Електрики будуть реконструювати одну з високовольтних підстанцій, що живить споживачів промислового району Тернополя.

Про це пише Файне місто з посиланням на пресслужбу товариства.

Проведення такої реконструкції зумовлене підвищенням надійності електрозабезпечення наших споживачів в цьому енерговузлі. У зв’язку з чим, протягом квітня-травня передбачаються денні планові вимкнення електроустановок споживачів цього району, про які заздалегідь наша компанія буде інформувати, у відповідності до встановлених правил, – зазначили в повідомленні.

Енергетики просять з розумінням віднестись до тимчасових планових вимкнень електропостачання, які супроводжуватимуть роботи, адже в результаті отримають якісніше електропостачання.

З плановими вимкненнями можна ознайомитись сайті «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.