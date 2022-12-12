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На Тернопільщині ускладняться погодні умові: водіїв закликають бути обережними на дорогах

12.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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Завтра, 13 грудня,  на Тернпільщині очікуються складні погодні умови: мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці “Укравтодору”.

Автомобілістів просять враховувати погодні умови під час планування своїх подорожей та бути вкрай уважними й обережними за кермом.

Перелік місць відстою транспортних засобів у розрізі автомобільних доріг загального користування: https://bit.ly/3DeFe6w

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі просимо звертатися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору: +38 067 400 60 80

Автор: Роман Васильович

Мітки: ожеледиця, мокрий сніг, погода на Тернопільщині

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