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На Тернопільщині судили офіцера за службову недбалість під час будівництва казарми

18.03.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини

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Офіцер Володимир Баранецький отримав рік умовно за недбалість допущену під час будівництва казарми на Тернопільщині. 

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Теребовлянського райсуду за ч.3 ст.425 КК.

Мова йде про будівництво казарми поліпшеного планування у місті Теребовля, яке велося з 2018 року фірмою «БК Жилспецстрой».

Офіцер Міноборони не перевірив фактичне виконання робіт з технічного нагляду на об’єктах та підписав вказані акти здавання-приймання виконаних робіт, скріпивши їх печаткою Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. Це призвело до збитків у 340 тис. гривень.

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 Суд визнав Баранецького винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.425 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК він вирішив звільнити його від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю один рік. Наразі офіцер служить у штабі віййськової частини.

Теги: суд, службова недбалість, Тернопільщина

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