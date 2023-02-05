На Тернопільщині проживає 86 000 переселенців: скільки ще зможе прийняти область

Інга Кубей каже, будинок дитини зможе прийняти ще до 40 дітей. Для цього буде потрібно збільшити також кількість персоналу.

“У разі такої критичної ситуації загальна кількість дітей може складати 80-90. Критична цифра – це 100. Це вже буде дуже велике скупчення. Мається на увазі, критично по території, по площах, хоча решта матеріально-технічної бази – ліжка, обладнання, постіль, годування, у нас є все, одяг теж точно розрахований на 100 дітей”.

Ірина Верещук також відвідала одне із релокованих підприємств. Власники розповіли їй, що не знали, куди звертатися з питань переміщення бізнесу. Тому, каже, планують створити єдиний інтернет-ресурс, де переселенці зможуть знайти інформацію, яку допомогу можна отримати у кожній з областей.

“Якраз саме це я буду обговорювати сьогодні на нараді з громадами, з керівництвом військової адміністрації, а також з міжнародними партнерами. До прикладу, ми повернулися з Львівщини. І от у них такий центр є. Він дуже добре працює, наказом керівництва військової адміністрації було створено координаційний центр при кожній районній адміністрації, був виділений заступник, який за це відповідає, туди ж увійшли і наші міжнародні партнери, усі, хто надають грантову підтримку на всіх рівнях. Це все є акумульовано при голові військової адміністрації, він точно знає, куди звернутись, все по вертикалі, туди входять голови територіальних громад і комунікація набагато ефективніша. Тому центр, який вже апробовано, де вже все працює, ми будемо масштабувати по всій Україні”, – каже Верещук.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій говорить, що на Львівщині переселенці повідомляли їй, що є проблеми із виплатами державної допомоги.

“Вчора на Львівщині я була здивована, величезний заклад, багато людей проживає, половина ВПО вже 3 місяці виплат не бачили. Так не може бути, кожного місяця є виплати. Буває затримка 10 днів, 15, кошти приходять на рахунок. Але три місяці це не правильно, так не може бути. За що живуть люди? Тому моє завдання – налаштували органи соціального захисту, щоб вони йшли в гуртожитки, щоб вони йшли в місця компактного проживання, брали список людей і їхніх потреб. Бо в когось немає взагалі виплат, у когось вони затримуються, хтось не отримує на дітей, хтось зареєструвався в “Дії” і чомусь все зависло. То в такому випадку, коли ми маємо список таких проблем – ми їх дуже швидко вирішуємо. На центральному рівні це декілька днів і вже нарахування зроблені.”