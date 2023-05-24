На Тернопільщині працівниця міграційної служби отримала від ухилянта 6 тисяч доларів, щоб той виїхав за кордон

У Тернопільській області працівниця міграційної служби вимагала та отримала від ухилянта 6 тисяч доларів – за ці гроші жінка обіцяла вплинути на ВЛК, щоб чоловік отримав документи, що він не придатний до військової служби та без проблем виїхав за кордон.

Жінку звинувачують за – частиною 3 статті 369-2 КК України – пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповно­важеною на виконання функцій держави. Карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.

Як встановило слідство, жінка обіцяла ухилянту, що вплине на представників ВЛК і ті видадуть чоловікові довідку про тимчасову непридатність.

З тією додвікою мешканець Тернопільщини, який військовозобов’язаний зміг би виїхати без проблем за кордон.

Жінку затримали – вирішується питання щодо відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою.