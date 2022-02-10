Рейдові групи, до складу яких входять поліцейські та представники відповідних уповноважених служб, перевіряють заклади торгівлі, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця щодо виконання правил карантину.

З 26 січня на території Тернопільської громади розпочали діяти додаткові карантинні обмеження. Серед заборон – робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00 ранку, розрахунок людей після 21.00. Дозволено доставку замовлень або самовиніс.

Як розповів заступник начальника відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський, щодня рейдові групи здійснюють понад 100 перевірок. За минулий тиждень на території Тернопільської громади задокументували 26 порушень правил карантину: зафіксовано факти роботи розважальних закладів, нічних клубів після 22:00, виявлено відсутність COVID-сертифікатів у відвідувачів та працівників громадських закладів. Поліцейські склали 12 адмінпротоколів за ч.1 ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей). За іншими виявленими порушеннями проводять перевірки. Винних осіб притягнуть до адмінвідповідальності.

Правоохоронці закликають жителів громади дотримуватися встановлених обмежень, уникати масових скупчень людей й різноманітних святкувань.