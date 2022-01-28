28 січня, комісія Управління Держпраці завершила планову перевірку виробничих структурних підрозділів та об’єктів АТ «Укрзалізниця», які здійснюють виробничу діяльність на території області.

Очільник Управління Держпраці Віталій Мариновський провів виробничу нараду з керівниками структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», на якій було проаналізовано виявлені порушення, акцентовано увагу на необхідності вжиття заходів щодо їх усунення та наголошено на важливості неухильного додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці задля попередження виробничого травматизму.

Зокрема, заходом державного нагляду (контролю) було охоплено 10 виробничих структурних підрозділів та об’єктів Регіональної філії «Львівська залізниця», філій «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» та «Вокзальна компанія».

Перевірялось стан додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження із вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

У підсумку виявлено 74 порушення вимог законодавства про охорону праці та трудового законодавства.

Посадовими особами складено акт перевірки та видано приписи щодо усунення виявлених порушень.

Джерело: Тернопіль НАЖИВО!